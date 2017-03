Türkiye’nin, pusulasını bozan 1982 anayasası ile yönünü belirleyemediğini, 16 Nisan’da ise yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım: Artık yetki, doğrudan millete geçiyor

Başbakan Binali Yıldırım dün Düzce Anıtpark ve Bolu Demokrasi meydanlarında coşkulu kalabalıklara seslendi. Anayasa değişikliği ile ülke yönetimindeki çift başlılığın ortadan kalkacağını kaydeden Yıldırım, şu mesajları verdi:

82 model darbe anayasası ile artık bu büyük ülke yönünü belirleyemiyor. Niye belirleyemiyor? Çünkü anayasa bir ülkenin pusulasıdır, pusula bozulmuş, iş görmüyor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur. İki başlı yönetimler pusulayı ele aldı, zannettiler ki bu işi yapacağız. Yapamazsınız kardeşim.

Artık yetki doğrudan millete geçiyor. Vatandaş milletvekili seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimini aynı gün yapıyor. Önünüze iki tane sandık geliyor. Birine vekillerin oyu, diğerine Cumhurbaşkanı oyunu atıyorsunuz. Sandıklar açılıyor ülkeyi kimin yöneteceği belli oluyor. Kurulan hükümet onaylanacak mı, bakan pazarlıkları, çeşitli ayak oyunları artık geride kalıyor. İlk günden hükümeti de kuruyorsunuz, güvenoyunu da veriyorsunuz. Millet rahatına bakıyor 5 yıl seçim, para israfı yok.

İşimize gücümüze, geçimimize bakacağız. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri doğrudan, halktan aldığı yetki ile belirlenmiş oluyor. Meclis ne yapacak, hükümetin istediği kanunları çıkartacak. Cumhurbaşkanını denetleyecek. İş ve işlemlerini denetleyecek, soruşturma yapabilecek. Hani nerede? 'Efendim Meclis etkinliği kayboluyor.' Hepsi yalan dolan.

(CHP lideri) Kılıçdaroğlu öyle bir laf attı ki işi bir dakikada anlattı. 'Cumhurbaşkanı bir partiden olursa, başbakan bir partiden olursa, bunlar geçinemez ise ne olacak' diyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz Kemal Bey. Aslında teşekkür de etmek lazım ama yardımcısı çıktı, 'Kemal Bey onların hepsini biliyor, yanlış konuşmadı tersinden okudu' dedi. Bunlar zaten her şeyi tersinden okuyorlar. Eller aya, bunlar yaya. Cahillikleri ortaya çıkınca 'çevir kazı yanmasın.'

Bunlar her şeye karşı. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaparsın bunlar karşı. Hızlı tren yaparsın yine karşı. "Çarşı her şeye karşı" diyorlar ya, bunlar onları da geçti.

En başta terör örgütleri "hayır" diyor. Kandil'den üst üste "hayır" mesajları geliyor. FETÖ "hayır" diyor, PKK'nın elebaşıları Avrupa'da "hayır" propagandası yapıyor. "Hayır"cılardan memlekete bir hayır gelmez. "Evet"te bereket var.

Almanya açık açık kendi televizyonlarında "hayır" propagandası yapıyor. Almanya bakanlarımıza izin vermezken, bölücülerin, FETÖ'cülerin her türlü faaliyetlerine sonuna kadar izin veriyor. Almanya'da "hayır"a özgürlük var, "evet"e yok. Biz bu çifte standardı yüzlerine vurunca, rahatsız oluyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin iradesinin önüne geçemezler. Avrupa'daki memleket sevdalılarım, 16 Nisan'da bunun cevabını öyle bir verecekler ki onlar da şaşıracaklar.



"KANDİL'İ ONLARIN BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

HDP bölücü Kandil'in taşeronları. O Kandil'i de başlarına yıkacağız. Taşeronların da gereğini yapacağız. Kimsenin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez. Kürt de, Laz da, Çerkez de, Alevi de, Sünni de bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim gururumuz. Ülkenin her tarafı bizimdir. Biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. 16 Nisan 'evet' oylarınız ile yeni anayasayı yürürlüğe sokacağız.

Varsın bazı ülkelerde engellemeler yapılsın. Bu bizim değil, engellemeyi yapanların ayıbıdır. Utanç veren uygulamalar. İkinci Dünya Savaşı'nın siyasi zihniyetinin anlayışı olan bu uygulamalar, demokrasiyi, özgürlükleri hazmedemediklerini gösteriyor. Her fırsatta özgürlüğü ağzından düşürmeyen Avrupa ülkelerine bir bakalım. Bakanlarımızın orada vatandaşlarımızla buluşmasına bile tahammül edemiyorlar. Bizim başka ülkenin seçimlerine karışmak gibi bir düşüncemiz olamaz. O zaman aynı hassasiyeti dost bildiğimiz ülkelerden de biz bekliyoruz. Bazı ülkeler 'hayır'cılardan yana taraf olmuş.



?UÇAKTA KIZ İSTEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC ziyaretinden dönüşünde kendisinden dünürlük yapmasını isteyen Lefkoşalı 21 yaşındaki Yücel Çakmak için kız istedi. Genci uçağına kabul eden Yıldırım, aileden kızı telefonla istedi.

EDA IŞIK/SELÇUK ADIGÜZEL