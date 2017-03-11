YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK üyeliğine atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ilk açıklamasını Sabah.com.tr’ye yaptı. Bu atamanın sürpriz olduğunun altını çizen Hatipoğlu “böyle bir görev verildiyse gece gündüz çalışacağız” dedi. Hatipoğlu, sosyal medyadaki seviyesiz paylaşımlar için ise “Allah şifa versin, keşke bizim penceremizden bakabilselerdi” dedi.

İŞTE PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI:

Bana bu görevleri teslim edenlere saygılarımı sunuyorum. Benim ilahiyatçı olmam hasebiyle bu görev bana verildi. YÖK'e de kendi alanında yardımcı olmaya gayret edeceğim elbette.

İslamofobinin, kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun çoğaldığı bir dönemde ilahiyatçıların topluma ulaşması gerekir. Bu konu da ben bir aracı olabilirsem sevgi yönünün daha öne çıkarılmasına katkı sağlayabilirsem onur duyacağım.

"BU GÖREV BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Bu görev benim için sürpriz oldu aslında. Bu görevle mevcut olan yükümüz daha da ağırlaşacak, mesaimizi çoğaltacağız.

"GECELERİ UYUMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Buna rağmen bu görev istenmişse benden gecelerini uyumadan çalışacağız, bizim için bu tür görevler nimet değil manevi birer sorumluluk ve ağırlıktır.

"O SEVİYESİZ YORUMLARI YAPANLAR KEŞKE BİZİM PENCEREMİZDEN BAKABİLSEYDİ"

Sosyal medyada bu işlerin farkında olamayan, bizim bir yerlere gelişimizden rahatsız olan, ülkenin birliğine ve beraberliğine hiçbir katkısı olmayan veya çekememezlik duygusuyla hareket eden kişilere de Allah şifa nasip eylesin. Keşke bütün bu olaylara bizim baktığımız pencereden bakabilselerdi.