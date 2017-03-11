Antalya’da insan kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında KOM şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kaş’tan Yunan Meis Adası’na 38 göçmeni kaçırmak isteyen 8 organizatörden 4’ü tutuklandı.
Antalya'da insan kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Kaş'tan Yunan Meis Adası'na geçmek isteyen göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
10'U ÇOCUK 38 GÖÇMEN
Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında İran ve Irak uyruklu 10'u çocuk 38 göçmeni Antalya Kaş'tan Yunan Meis Adası'na kaçırmak isteyen 8 organizatörler Meis Adası'na ulaşmak üzereyken gözaltına alındı.
Yunan Meis Adası'na kaçmak isterken yakalandılar!
4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler sorguları sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme 4 organizatörü tutuklarken 3'ü hakkında adli kontrol şartlı, 1'ini serbest bıraktı.