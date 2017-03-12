Çavuşoğlu: Bu rahatsızlıkla yaşamaya alışın. Daha da güçleneceğiz

Hollanda'da Bakan Kaya ve Türk vatandaşlarına yapılan insanlıkdışı tutuma karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'da konuştu. İşte konuşmasından öne çıkanlar:

"OLACAKLARI BİLDİĞİ İÇİN KAÇMIŞ"

"Benim bakanımın benim toprağıma girmesini, diplomatik plakalı aracımızla girmesini engelliyorsun. Maslahatgüzarımız ve korumaları tutukluyorlar. Olacakları biliyormuş demekki onların maslahatgüzarı kaçmış birkaç gün önceden. Çağırdık gelmedi. Biz de aradık büyükelçiniz bir daha Türkiye'ye gelmeyecek. dedik. Şimdi siz bize nasıl yaklaşırsanız biz de size öyle yaklaşırız. Mertçe karşımıza çıkamıyorsunuz bile. Bunun karşılığı verilecek.

"KONU SİZİN SEÇİMİNİZ İSE BİZ SEÇİMDEN SONRA DA GELEBİLİRİZ" DEDİK

"Haftaiçi seçim var. Bununla ilgili bir hassasiyet ise biz seçimden sonra da gelebiliriz sorun değil dedik. Yok seçimden sonra da gelmenizi istemeyiz." dedi. Bu ne demek? "Bizim derdimiz İslam ve Türklerle ilgili" demek. Türk - Müslüman deyince akıllarına kim geliyor. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Neden onu sevmiyorlar? Çünkü bunların ikiyüzlülüklerini yalancılıkları yüzlerine vuruyor. Onun için sevmiyorlar. Rahatsızlar.

SEN NE LALESİSİN?

Çavuşoğlu gelir laleleri görür, müzeleri gezer gider demiş. Bir kere senin ülkendeki laleler nereden geldi? Sen ne lalesisin? Gel İstanbul'da lalenin en güzelleri var. Bir ülkenin başbakanı bu kadar düşer mi? Referandum için taraf tutuyorlar.

BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENİN

Bu düşmanlıklarının nedenini biz anlayabiliyoruz. Bu bir hastalıktır. Bundan kurtulmak da kolay değil. Biz onların bu hastalıktan kurtulabileceğini sanmıyoruz. Ama bazı hastalıklarda vardır. Onunla yaşamayı öğrenmek zorunda olursun. Bunlar bu rahatsızlıklarıyla yaşamayı öğrensinler. Çünkü Türkiye daha da güçlenmeye devam edecek.