Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya A Haber'e bağlanarak Hollanda'nın skandal yasak ve engellemesini anlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, "Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar." dedi.

Bakan Kaya, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Kaya yaşananları A Haber'de anlattı

Açıklamasında konsolosluk topraklarının Türkiye toprakları sayıldığına işaret eden Kaya, "Biz başkonsolosumuzun, büyükelçimizin aracıyla geçmek üzereydik. Ona da engel olundu." diye konuştu.

10 SORUDA HOLLANDA’NIN YASAK KARARI

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşayan Türklere bir çağrıda bulunan Kaya, "İnşallah, ülkemizin, milletimizin değil sadece tüm mazlum coğrafyaların umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi daha da güçlendirmek için verdiğimiz çabayı 16 Nisan referandumunda güçlü bir 'evet'le hem Avrupalı hem de Türkiye'deki vatandaşlarımız Avrupa'ya en güzel dersi verecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, "Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar." şeklinde konuştu.