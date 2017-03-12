Başbakan Yıldırım: Misliyle karşılık verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda'nın tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek" dedi.

24 TV yayınına telefonla katılan Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tutumunu değerlendirdi.



Hollanda'nın hiçbir diplomasi ve nezaket kuralına uymadığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti olarak tabii biz buna gereken karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, "Onların herhangi bir şekilde tahriklere kapılmasın istemiyoruz. Herkes evine çekilsin. Şimdilik bu kadar yeter. Hollanda'da bulunan bütün soydaşlarımıza da aynı şeklide sakin olmalarını, aklı selimle hareket etmelerin ve tahriklere prim vermemelerini istiyoruz. Hollanda hükümetinin bu baskıcı tutumuna verilebilcek en güzel cevap 16 Nisan'da halk oylamasının sonucu ile daha iyi anlaşılacaktır. Verecekleri cevabı sandıkta vermeleri daha anlamlı hale gelecektir" şeklinde konuştu.

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Hollanda'nın iç siyaset sorunları yaşadığını vurgulayan Yıldırım, "Ayın 14'ünde yapılacak seçimler var. Bu seçimler dolayısıyla bugün yaşadığımız olay Hollanda'nın tamamen iç siyasetinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz ama şartlar ne olursa olsun hiçbir yönü ile bizim açımızdan kabul edilemez. Bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek" diye konuştu.

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Hollanda'nın tutumu karşısında Türk vatandaşlarının duruşunu da değerlendiren Yıldırım, şunları söyledi;



"Tabii bu milli duruş, milli duygu ülkemize dışarıdan yapılacak bir haksız muameleye, bir yanlışa karşı bütün fikir ayrılıklarımızı nasıl terk edip milli bir duruş birlik beraberlik içinde olduğumuzu gösteren en somut örnekti. Şuan için gerek Hollanda gerek Türkiye'deki vatandaşlarımızın maksadı hasıl oldu. Artık evlerine dönebilirler. Şu an için kriz çözülmüş durumda. Ancak tabii ki bunun sonuçları olacaktır. Gerekli karşılık en etkin şekilde verilecektir"



Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile telefonla görüştüğünü de sözlerine ekledi.