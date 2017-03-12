Bekir Bozdağ'dan 'Savcı Bharara' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'de görevden alınan Savcı Bharara'yla ilgili, "Bharara Türkiye'ye karşı FETÖ lideri Gülen ve teröristleri ile beraber Rıza Zerrab üzerinden yürütülen bir operasyonun ortağıdır. Çok net" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı programlara katılmak üzere geldiği Düzce'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rıza Zarrab'ı tutuklayan savcısı Bharara'nın görevden uzaklaştırmasıyla ilgili olarak Bakan Bozdağ, "Savcı Bharara görevden alındı. Görevden alındığı zaman bırakmamasının bir kıymeti yok.

Bharara Türkiye'ye karşı FETÖ lideri Gülen ve teröristleri ile beraber Rıza Zerrab üzerinden yürütülen bir operasyonun ortağıdır. Çok net. Orada yürüyen bu soruşturma FETÖ üyelerinin oraya götürdüğü uydurma sahte bilgiler ve onun üzerinde Türkiye'ye dönük, 17-25 Aralıkta başaramadıklarını Bharara ve hakim vasıtasıyla tahakkuk ettirmeye çalışan birisi. Biz Bharara'yı tanıyoruz. Neler yaptığını görüyoruz, hukuku nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Görevden alınması tamamen ABD hükümetinin takdiridir. Türkiye'ye karşı hukuku kılıç olarak kullanan birisi. Terör örtünün Türkiye'de başaramadığı operasyonu ABD'de tamamlamak isteyen birisi" ifadeleri kullandı.