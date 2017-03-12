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Bozdağ: Tankın korkutmadığını köpek mi korkutacak?

AA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 13:26
Bozdağ: Tankın korkutmadığını köpek mi korkutacak?
Bozdağ: Tankın korkutmadığını köpek mi korkutacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Hollanda'daki insanlık dışı müdahale ve diplomasi krizine ilişkin çarpıcı değerlendirme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hollanda'da Türk vatandaşlarına atlar ve polis köpekleriyle yapılan müdahalelerle ilgili olarak "Onlar zannediyorlar ki 'Biz bunları köpeklerle korkuturuz.' Ya tanklar korkutamadı bu milleti, savaş jetleri korkutamadı, üç beş köpekle mi sindirteceksiniz? Bunu görmeleri lazım, bunu anlamaları lazım. Anlamazlarsa, görmezlerse Türk milleti kendini görenlerle, anlayanlarla yoluna devam edecektir." dedi