Bunlar Nazi kalıntısı faşist

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ne siyaset ne de diplomasi biliyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bakalım senin uçakların Türkiye’ye inebilecek mi? Hollanda bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki 16 Nisan’da oradaki vatandaşım sizin tezgâhınızı bozacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sırasıyla Bağcılar, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de katıldığı toplu açılış törenlerinde gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından çarpıcı detaylar:
Bugün (dün) Dışişleri Bakanımıza Hollanda'da uçuşa yasak haberi geldi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, vatandaşlarımızla görüşmek için gidecek, onlar yasak notası geçiyor. Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrarsın. Bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacak 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın, teröristleri besleyin. Bunların hepsi size ters olarak dönecek. 16 Nisan'dan sonra bunlar için uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanı'nın uçağını kaldırma. Bakalım senin uçakların buraya inebilecek mi? Vatandaşlar değil, diplomatik olarak diyorum. Bunlar ne siyaset biliyor ne de uluslararası diplomasi. Nazi kalıntısı, faşist.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekmeköy'de toplu açılış töreninde konuştuBağcılar 15 Temmuz'da Malazgirt'teki gibi yiğitlerin ruhunu şad etti. Bağcılar Osmanlı'nın mirasına sahip çıktı. Bağcılar, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin ruhlarının yeniden dirilişine şahitlik etti. FETÖ'nün malum takımları üzerimize gelirken, diğer yandan ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, biz kendi yolumuzdan sapmayacağız. Askerimiz, polisimiz, korucumuzla terör örgütlerine nefes aldırmazken yatırımlarımızı, projelerimizi titizlikle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Ana muhalefetin başındaki zat davet yapıyor. Seninle ne konuşacağız? Sen Kandil'in başındakiyle birliktesin. "Hayır" diyenler niçin "Hayır" dediklerini izah edemiyorlar. 18 maddelik Anayasa değişikliğini ana muhalefet lideri dahi okumamış. Ben milletimizin irfanına ve izanına güveniyorum ve "Evet" diyeceklerine inanıyorum.
Ana muhalefet lideri "Egemenlik gidiyor" diyor. Yasama organı elinden yetkiler alınıyor deniyor. Yasamayı parlamento yapacak. Yeni sistemde Başbakan yok öğrendin mi? Kanun teklifi verme yetkisi sadece milletvekillerine ait olacak. Cumhurbaşkanının bütçe kanunu dışında kanun teklifi verme yetkisi yok ey Kılıçdaroğlu. "Bütün yargı mensuplarını Erdoğan atayacak" diyor. Oku şu metni. Cumhurbaşkanının şu anda sadece 4 tane HSYK'da atama yetkisi var. Diğerlerini Meclis atayacak. 7 üyeyi Meclis atayacak. Yeni sistemde Meclis asli görevlerine yoğunlaşıyor.
(Kılıçdaroğlu'na) Bu (dün) sabah yaptığı konuşmada 'Haydi getirin idamı' diyor. Sen idama var mısın önce onu söyle. 16 Nisan'daki 'evet' bunun parlamentoya gelmesidir. Ana muhalefetin başındaki zat ve beraberindekiler öyle bir yalan bataklığına girmişler ki hallerine acımamamak elde değil. Bunlar devlet yönetmeyi misket oynamayla karıştırıyor.
16 Nisan gençlerin günü. Seçilme yaşını 18'e getiriyoruz. Onlara milletvekili, bakan olmanın yolunu açıyoruz. 2023 hedeflerimize gençlerimizle ulaşacağız. 2053, 2071 vizyonumuzu gençlerimiz hatta torunlarımız hayata geçirecek.
Gurbetçi Ayşe Aydın, Erdoğan sahneye çıkınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Türkiye mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez. Mevcut sistemde ısrar etmek 'Bu ülke sürekli darbe tehditlerine açık kalsın' demektir. Mevcut sistemde direnmek Türkiye'yi ekonomik krizlerin pençesine terk etmek demektir. Mevcut sistemi savunmak, terör örgütleri karşısındaki mücadelenin başarıya ulaşmamasını istemektir. 'Böyle gelmiş böyle gitsin' demek, bu millete her türlü zulmü, yoksulluğu müstahak görmektir.
Erdoğan: ATV-A Haber'de etraflıca anlatacağım
ATV-A HABER YAYININA DAVET
'Allah'ın izniyle yarın atacağımız adımlar ve pazartesi akşamı 19:30'da aHaber- atv ortak yayına bekliyorum. İzlemenizi özellikle bekliyorum. 36-37 günümüz kaldı. Bu süreçte de çok çalışacak ve 16 Nisan akşamı bu sevinci beraber yaşayacağız. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.'