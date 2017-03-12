Bunlar Nazi kalıntısı faşist

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ne siyaset ne de diplomasi biliyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bakalım senin uçakların Türkiye’ye inebilecek mi? Hollanda bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki 16 Nisan’da oradaki vatandaşım sizin tezgâhınızı bozacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sırasıyla Bağcılar, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de katıldığı toplu açılış törenlerinde gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından çarpıcı detaylar:

Bugün (dün) Dışişleri Bakanımıza Hollanda'da uçuşa yasak haberi geldi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, vatandaşlarımızla görüşmek için gidecek, onlar yasak notası geçiyor. Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrarsın. Bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacak 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın, teröristleri besleyin. Bunların hepsi size ters olarak dönecek. 16 Nisan'dan sonra bunlar için uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanı'nın uçağını kaldırma. Bakalım senin uçakların buraya inebilecek mi? Vatandaşlar değil, diplomatik olarak diyorum. Bunlar ne siyaset biliyor ne de uluslararası diplomasi. Nazi kalıntısı, faşist.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekmeköy'de toplu açılış töreninde konuştu

Erdoğan: ATV-A Haber'de etraflıca anlatacağım



ATV-A HABER YAYININA DAVET

'Allah'ın izniyle yarın atacağımız adımlar ve pazartesi akşamı 19:30'da aHaber- atv ortak yayına bekliyorum. İzlemenizi özellikle bekliyorum. 36-37 günümüz kaldı. Bu süreçte de çok çalışacak ve 16 Nisan akşamı bu sevinci beraber yaşayacağız. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.'