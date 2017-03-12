Bursa'da anlamlı pankart

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bursa'daki mitinginde ilginç bir pankart dikkat çekti

İstanbul İzmir otobanı kapsamında Gemlik Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölümü hizmete açan Başbakan Binali Yıldırım eşiyle birlikte Gökdere Meydanı'na geçti. Gökdere Meydanı'nda Başbakan Bursalılara seslenirken, miting alanına asılan, "Hollanda'nın OHAL ilan etmesi için bir tane Türk kadını yetti" pankartı dikkat çekti.



Bursalılar, Hollanda ve Avrupa'nın iki yüzlü tutumunu eleştirirken, insan haklarından örnek verenlerin, köpekleriyle, atlarıyla demokratik hakkını kullanan Türk milletine saldırmasını kınadı..







