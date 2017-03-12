Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Hollanda skandalı' hakkında konuştu. Çavuşoğlu "AB'den tepki bekliyoruz" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklaması:

''Mashalatgüzarım ve bakanım konsolusluğu alınmadı. Dışarı çıkmasına da izin verilmedi. Bu Viyana Anlaşması'na aykırıdır.

Özür yetmez kesinlikle adım adacağız. Daha sonra Hollanda özür dileyecek bizden.

Wilders'ın esiri olmuşlar.

AB dönem başkanı dahil, birçok dışileri bakanıyla görüştüm. Benim temsilcimi orada hücreye attılar. Herkesin söylediği 'İnanamıyoruz.' Açıklama yapın dediğimizde ses çıkmıyor.

Ne gerekiyorsa, AİHM dahil mücadelemizi sürdüreceğiz. AB'den tepki bekliyoruz"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Yaşananlar Viyana Sözleşmesinin ihlalidir. Barışçıl gösteri yapan insanların üzerine köpekleri saldırlar; hani özgürlükler. Bu uygulama ırkçılıktır. Biz vatandaşlarımızı rehin mi verdik, onlar esir mi? Şimdi Türkiye ile bağlarını koparmaya çalışıyorlar.

Bunun karşılığı olacak, böyle kalmaz. Atacağımız diğer adımları da planlamaya başladık. Hollanda özür dilemedikçe biz bu adımları atmaya devam edeceğiz. İnsan gibi dedim ki, sizdeki seçim problemse seçimden sonra geleyim dedi. Rutte küstahça 'Seçim öncesi de sonrası da gelemez. Gelirse laleleri, müzeleri görür, Türkleri göremez' dedi. Wilders'ın esiri olmuşlar. Amaç farklı. Avrupa bir uçurma gidiyor, 2. Dünya Savaşı öncesine gidiyor. Bunu hatırlatınca çok üzülüyorlar ama gerçek.

AB Dönem Başkanı dahil birçok dışişleri bakanlarıyla görüştüm. Uluslararası hukukla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Hollanda'nın bu faşizan tutumuna karşı eleştirileri Avrupalılardan da duymak istiyoruz. Hollanda'dan yazılı özür istiyoruz."