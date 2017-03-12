CHP'den skandal Hollanda açıklaması

Hollanda'nın faşist uygulamasına karşı Türkler ayaklanmışken CHP'den skandal bir açıklama geldi. CHP Milletvekili Engin Altay, "AK Parti'nin yaşananları seçim malzemesi yapmaması gerektiğini" söyledi.

CHP Milletvekili Engin Altay, Hollanda ile yaşanan gerilimin ardından açıklamalarda bulundu. Altay, "Bunu kabul edebilmemiz, Türkyie Cumhuriyeti'nin yurttaşı olarak mümkün değil. Hükümetin bakanlarına yönelik önce Almanya'da başlayan ve diğer ülkelere yayılan tutumu şiddetle kınıyoruz. Kabul edilmesini mümkün görmüyoruz. Bu olayların AK Parti tarafından Evet-Hayır kampanyasına malzeme yapılmaması gerekir" diye konuştu.



CHP'YE TEPKİ YAĞDI

CHP'li Altay'ın skandal açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi..