Cumhurbaşkanı Kocaeli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de halka hitap ediyor. İşte konuşmasından satır başları:

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Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



-Hollanda'da yaşanan hadise diplamasinin ayaklara alınmasıdır. Seçimden dolayı ırkçılık yapıyorlar. Irkçılıkla oy toplayacaklarını sanıyorlar. Hollanda Başbakanı çıkmış ilişkilerimizi düzelteceğiz diyor. Yok öyle! Bunu hesabını vereceksiniz. Hollanda vatandaşı olan kardeşlerime sesleniyorum. Seçimlerde ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?

BİLİŞİM VADİSİ KOCAELİ'Yİ BAŞKA NOKTAYA TAŞIYACAK

"Kocaeli'ye bir katrilyon 352 trilyon lira yatırımla geldik. Bir çok açılış ve başlangıç bizi bekliyor. Kocaeli devam eden projelerle daha da ileri gidecek. Bilişim vadisi projemiz ile inanıyorum ki bir başka noktaya ulaşacak."



'BUNLAR BİRBİRLERİNİ ISIRMAZ'



Hollanda bu terbiyesizliğin bedelini mutlaka ödeyecektir. Benim vatandaşlarımın üzerine at, it sürersen bunun hesabını vereceksin. Biz, bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Hollanda bir AB ülkesi gibi değil, muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Avrupa'dan ses çıkmıyor çünkü bunlar birbirlerini ısırmaz.



'VATANDAŞLARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAK'



Hollanda'daki Hollanda vatandaşı kardeşlerime sesleniyorum. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Gereğini nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Şu an Hollanda'daki vatandaşlarımız bizi ekranları başında izliyor. Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri izliyor. Hepsine sesleniyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Türkiye düşmanlarına karşı, Cumhurbaşkanınıza düşmanlık yapanlara karşı orada ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Kullanacakları oyları nasıl değerlendireceklerini onlar çok iyi biliyorlar



'SENİN HER YERİN AB ÜYESİ OLSA NE YAZAR'



Uluslararası hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar kendi topraklarıdır o ülkelerin. Yani şu anda Hollanda'daki büyükelçilik de konsolosluk da bizim toprağımızdır. Düşünebiliyor musunuz, kapıyı açmıyorlar.İçeriden konsolosu dışarı çıkartmıyorlar ve Bakanımızı oraya göndermiyorlar. Bunu yapan kim Hollanda. Kim bu Avrupa Birliği üyesi. Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar Sen önce uluslararası hukuku öğren. Demokrasi nedir onu öğren. Yeri geldiği zaman Türkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler önce bunu öğrenin bunu.



ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI



Buradan Avrupa Birliği organlarını ve demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini koruma misyonuyla çalışan tüm uluslararası kuruluşları, Hollanda'ya karşı seslerini yükseltmeye hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum