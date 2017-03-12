Cumhuriyet’ten provokasyon kokan yalan!

Cumhuriyet gazetesi’nden yeni provakasyon. Hollanda konsolosluğundaki bayrağın tepkiler üzerine indirildiği iddia edildi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Hollanda Konsolosluğu yetkilileri tepkileri dindirmek için Türk bayrağını astıkları, eylem bittikten sonra yeniden Hollanda bayrağının asıldığı öğrenildi.

BAYRAĞI KONSOLOSLUK YETKİLİLERİ İNDİRDİ

Cumhuriyet Gazetesi'nden yine provokasyon kokan haber! İstanbul İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu'na tekbir getirilerek girildiği ve Hollanda bayrağının indirilerek Türkiye bayrağının asıldığı iddia edildi. Ancak bu yalan kısa sürede ortaya çıktı. Türk bayrağının konsolosluk yetkilileri tarafından asıldığı öğrenildi...

"TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN YAPTILAR"

Gelen tepkileri dindirmek ve protesto gösterilerinde tansiyonu düşürmek için yapıldığı öğrenilen bu bayrak değişimi, protestocu vatandaşların konsolosluk önünden ayrılmasının ardından yeniden Hollanda bayrağının asılmasının ardından son buldu.