Danimarka’dan Başbakan Yıldırım'ın ziyaretini engelleme çabası

Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Sören Espersen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkeye ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin olarak, Yıldırım'ın Danimarka'da seçim kampanyası yapmasının engellenmesini istedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Danimarka'ya gideceğini açıklamasına, Danimarka'da hükümete dışarıdan destek veren ve Türkiye, göçmenler ve İslam hakkındaki oldukça sert tutumuyla tanınan Danimarka Halk Partisi'nden tepki geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Sören Espersen, Başbakan Lars Lökke Rasmussen ile belediye yetkililerine çağrıda bulunarak, Binali Yıldırım'ın Danimarka'da seçim kampanyası yapmasını engellemesini istedi.

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15 Temmuz' sürecinde ülkesinde yaşayan vatansever vatandaşlara karşı PKK ve FETÖ mensuplarının saldırılarını bu talebine gerekçe olarak gösteren Espersen, "Danimarka topraklarında seçim kampanyası yapmak Türklerin arasında huzursuzluğa ve çatışmaya yol açacaktır. Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için geliyorsa kabul edelim. Ama Danimarka'da seçim kampanyası yapmak için buraya gelmemelidir" dedi.