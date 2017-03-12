Erdoğan: Sırada Münbiç var! Teröre asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği İyilik ödülleri programında konuştu ve son günlerde Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza saldırıların dozunu artıran Batıyı bölgedeki gerçeklerle vurdu. Erdoğan Halep'teki bir duvar yazısını paylaştığı konuşmasında Avrupa'nın ilkesizliğini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı ayrıca Münbiç'e girileceğinin sinyalini verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:

SURİYE'DE BİR MİLYON İNSAN KATLEDİLDİ, MASKELER DÜŞTÜ

Gerek son 6 yıldır Suriye'de yaşananlar gerek 15 Temmuz ve sonrası şahit olduklarımız bizler için büyük ibret vesilesidir. Maskeleri düşüren, yarınlarımız açısından önemli dersler veren gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Bakın Suriye'deki çatışmalar altıncı yılını doldurmuş olacak. 6 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon insan haince katledildi. 10 Milyon Suriyeli yerini yurdunu vatanını terk etmek zorunda kaldı. Camiiler binlerce yıllık şehirler yıkıldı. Suriye bugün DEAŞ gibi PYD YPG gibi terör örgütlerinin ya da bunların zulmünü aratmayan mezhepçi milislerin alanına döndü. Devlet terörü uygulayan rejim tarafından mazlum bir halkın yok edilmesine dünya seyirci kaldı.

Halep'teki bir duvar yazısında "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi" yazıyordu.

Evet petrol kandan daha değerli! Ne yazık ki milyarlarca dolar bütçesi olan uluslararası kuruluşlar tarafından sadece seyredildi. Burada yaşananlar Avrupa'nın nasırlaşmış kalbine dokunmadı.

TERÖRÜN ELİNDE BUNLARIN İMZASI VAR

Türkiye güçleniyor. Güçlendikçe de bunlar zelil hale geliyor. Bu bölgedeki tüm terör örgütlerinin silahları bu ülkelerden geliyor. Ellerinde bunların batının silahları var. Ve yalan söylüyorlar. Ve belgeli.

"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

Bütün bunlara rağmen şuanda Cerablus'tan tehdit yaşadığımız Suriye'ye ÖSO ile beraber girdik. Rai'ye, Dabık'a El Bab'a girdik. Buraları DEAŞ'tan temizledik. Şimdi sırada Münbiç var.

"ŞUNU BİLİN! ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ve Rusya seyahatimde de sayın Putinle de bu konuları enine boyuna görüştük. Ve bütün mesele Suriye'de Türkiye için tehdit oluşturacak unsurlardan Suriye'yi arındırmaktır temizlemektir. Ve asla Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütünün devlet kurmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bunlar asla buralarda bir devlet kuramayacak. Ve Türkiye sliahlı Kuvvetleriyle Polisiyle bir defa bizimle ortak hareket eden ÖSO ile burada böyle bir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim batılılar ne yaparsa yapsın geçmişlerindeki kanı zulmü ve utancı temizleyemeyecekler. Biz Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta insanlığa karşı görevimizi yapmamızın gururuyla alnımız ak başımız dik gitmeye devam edeceğiz.

İnşaAllah 16 Nisan bir kez daha oyunun bozulduğu bir gün olacak. Milletimizin feraseti bir kez daha şer odaklarına galebe çalacaktır. 17 Nisan sabahı Türkiye inşaAllah çok daha aydınlık çok daha parlak bir güne ve geleceğe uyanacaktır.