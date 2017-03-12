Avrupa'nın ırkçı hükümetleri 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu kapsamında düzenlenen "evet" mitinglerini engellemek için antidemokratik tüm yollara başvururken hayırcılara da kendi ülke sınırları içerisinde kucak açarak desteklerini açıkca belli ediyor ve maddi-manevi tüm imkanlarını onlar için seferber etmekte bir sakınca görmüyor. Bunun son örneğini Hollanda'nın resmi yayın organı Nos TV, ekranlarında paylaştığı hayır propagandası ile gösterdi. Hollanda televizyonu daha önce de yayınlanan haberlerinde terör örgütü PKK'nın görüntülerine yer vermişti.
Feyzioğlu'nun hayır propagandası devlet televizyonunda NOS TV DAHA ÖNCE DE PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI Hollanda televizyonunda yayınlanan bir haberde bölgede bulunan YDG-H (PKK) güçleriyle ilgili görüntülere yer vermişti. Hollanda televizyonu silahlarla sokakta gezenleri, hendek kazıyanları normal karşılarken röportaj yaptığı militanların "demokrasi" isteklerini gösterirken bu görüntüler bir belgesel havasında vermişti. Militanlar sanki bir özgürlük savaşı veren, kavgalarında haklı olan bir tarafmış gibi sunulmuştu
ASIL DERTLERİ 'EVET' KAMPANYASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermeyen ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın gurbetçi vatandaşlarımızla buluşmasını engellemek için polis zoru kullanan istediğini elde edemeyince de sınır dışı etmek gibi faşistçe bir uygulamaya başvuran Hollanda'nın asıl derdinin 'evet' kampanyası olduğu resmen ortaya çıktı.
EVETÇİLERE POLİS ZORU HAYIRCILARA PROPAGANDA DESTEĞİ
Evet kampanyası yapmak isteyen bakanlara polis zoruyla engel olan Hollanda hükümeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'hayır' kampanyasına destek çıktı. Hatta Devlet televizyon kanalı Nos TV; Metin Feyzioğlu ve Türk asılllı İşçi Partisi Milletvekili Keklik Yücel'in "hayır" propagandası yaptığı konuşmasına yayın akışında yer vererek gerçek maksatlarını belli etmekten kaçınmadı.
Hollanda'nın devlet kanalı Nos TV terör örgütü PKK'ya da desteğini esirgememişti. PKK'lı teröristleri ekranlara çıkararak Türkiye aleyhinde propaganda yaptırıyordu.
Feyzioğlu'nun hayır propagandası devlet televizyonunda
NOS TV DAHA ÖNCE DE PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI
Hollanda televizyonunda yayınlanan bir haberde bölgede bulunan YDG-H (PKK) güçleriyle ilgili görüntülere yer vermişti.
Hollanda televizyonu silahlarla sokakta gezenleri, hendek kazıyanları normal karşılarken röportaj yaptığı militanların "demokrasi" isteklerini gösterirken bu görüntüler bir belgesel havasında vermişti. Militanlar sanki bir özgürlük savaşı veren, kavgalarında haklı olan bir tarafmış gibi sunulmuştu