Halk TV'den büyük rezalet!

CHP'nin kanalı Halk TV, Türkiye'nin değil Hollanda'nın yanında yer aldı. Halk TV, Bakan Kaya'nın aracını durduran ve Türklerle buluşmasını engelleyen Hollanda'nın faşist tutumuna tek kelime etmeden Türkiye'ye saldırdı.

CHP'nin kanalı Halk TV bir skandala daha imza attı. Türkiye karşıtı ne kadar örgüt varsa yanında duran Halk TV, Hollanda'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik çirkin tutumuyla ilgili haberinde alçakça bir KJ kullandı.



HALK TV TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

CHP'nin propaganda kanalı Halk TV, Hollanda'nın ırkçı tutumuyla ilgili Türkiye'yi suçladı. Halk TV KJ'ye "Kriz, vizesiz Avrupa'ydı şimdi bakan gidemiyor" diye yazdı..