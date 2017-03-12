İşte FETÖ’nün Hollanda yapılanması!

Hollanda’daki Türkiye düşmanlığının perde arkasında FETÖ’nün Hollanda örgütlenmesi çıktı. Hollanda’daki faşist Türkiye düşmanı çevrelerle birlikte hareket eden FETÖ’cü hainler, 16 Nisan referandumunda Avrupa’da yaşayan Türklerin ‘Hayır’ oyu vermesi için lobi çalışması yürütüyor. FETÖ’cü hainler 7 yıldır ırkçı PVV partisinin lideri Türkiye düşmanı Geert Wilders’e 7 yıldır siyasi rüşvet verdiği öğrenildi.

GÖLGE İMAM MUSTAFA ERMEK

Hollanda'daki bütün kirli faaliyetlerin başında bölge imamı Mustafa Ermek bulunuyor. Tetöristbaşı Gülen ile Papa görüşmesinde tercüman olarak görev alan Mustafa Ermek başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde gölge imam olarak görev yapıyor.

HOLLANDA İMAMI TURAN YAZIR

Hollanda'nın imamı ise Turan Yazır isimli bir FETÖ'cü hain. Birçok gurbetçinin Akyazılı Vakfı üzerinden dolandırılması olayına adı karışan Turan Yazır Hollanda'da belediye meclis üyesi. Hollanda'daki 15 Mart seçimlerinde ırkçı PVV Partisi ile FETÖ arasında irtibatı kuran Turan Yazır yaklaşık 5 yıldır sözde Hollanda imamı olarak görev yapıyor. Zaman Hollanda Gazetesi üzerinde Türkiye düşmanlığını yapan FETÖ'cü hainler, bakanların Hollanda ziyaretini sabote etmek için uzun süredir çalışma yürütüyordu.





İŞTE HOLLANDA'DAKİ DİĞER FETÖ'CÜ HAİNLER

Hollanda'daki FETÖ'cü ihanet şebekesinin imamlığını Turan Yazır yaparken yardımcılığını Mehmet Cerit, Alaattin Erdal, Muzaffer Çetin ve Fatma Yağız gibi isimler yürütüyor. Özellikle okullar ve STK'lar üzerinden Hollanda bürokrasisi ile iletişim halinde olan Fetullahçı Terör Örgütü, 17/25 Aralık FETÖ darbe girişiminden bu yana Hollanda'daki Türkiye düşmanlığını örgütlüyor.

IRKÇI LİDER WİLDERS 7 YILDIR FETÖ TARAFINDAN BESLENİYOR!

Bulundukları ülkelerde siyasi rüşvetlerle faaliyetler yürüten FETÖ, Hollanda'da sadece Hristiyan Demokratlara değil Türkiye düşmanı ve ırkçı PVV partisi lideri Geert Wilders'e madddi yardımda bulunuyor. Fetullahçı hainler tarafından beslenen Türkiye düşmanı ve Irkçı lider Wilders 15 Mart seçimlerinde Hollanda'da iktidara gelmeye hazırlanıyor.







FETÖ'CÜ HAİN ZEKERİYA ÖZ BİR DÖNEM HOLLANDA'DA YAŞADI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Hollanda'da çok sayıda okul ve iş adamları derneğiyle faaliyet yürütüyor. FETÖ üyesi firari bir süre Zekeriya Öz'ün de yaşadığı Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag, Türkiye aleyhindeki haberleriyle tepki çekiyor.



Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre, Hollanda Genç İş Adamları Federasyonu (HOGİAF) örgütün Hollanda'daki önemli finansal faaliyetlerinde rol oynuyor. Federasyon, Den Haag İş Adamları Derneği (DİAD), Utrecht Genç İş Adamları Derneği (UGİAD), Brabant Genç İş Adamları Derneği (BİAD), Twente İşadamları Derneği (TİAD), Rotterdam Genç İş Adamları Derneği (ROGİAD), Amsterdam Genç İş Adamları Derneği (AGİAD), Veluwe ve Overijssel Genç İş Adamları Derneği (VOGİAD) ve Gelderland İş Adamları Derneğinden (GİAD) oluşuyor. Değişik kentlerde faaliyet gösteren bu derneklerle örgüt, ülkenin tamamında yasal kılıf altında çalışıyor.

FETÖ'CÜ HAİNLERDEN TÜRK İMAMLARA İFTİRA

HOGİAF yöneticileri, Hollanda medyasına yaptığı açıklamalarla Türklerin tepkisini çekiyor. 19 Ağustos'ta Algemeen Dagblad gazetesine konuşan HOGİAF Genel Direktörü Ahmet Taşkan, Diyanet'e bağlı 145 cami imamına iftira atarak "Neredeyse tüm Türk imamlar Erdoğan'ın görevlileri. Ben onlara gizli ajan diyorum. Onları Türkiye'ye geri gönderin" dedi.

Bank Asya hisseleri NL Partners B.V. şirketine devredildi Ülkede örgüte yakın çok sayıda şirket bulunurken, bunlar arasında INL Partners B.V. şirketi öne çıkıyor. Örgüte ait kapatılan Bank Asya'nın bazı hisselerinin bu şirkete devredildiği biliniyor.

FETÖ'CÜ HAİNLER HOLLANDA'YI TERKETTİ

FETÖ ile Hollanda'daki Türkiye düşmanı ırkçıların işbirliğinin ortaya çıkmasının ardından Fetullahçı hainlere gurbetçilerden tepki seslerinin yükseldiği öğrenildi. Başta FETÖ'nün Hollanda imamı Turan Yazır olmak üzere Fetullahçı örgütün elebaşları Hollanda'yı terkettiği belirtiliyor. Gurbetçilerin Hollanda'daki FETÖ yapılanması merkezlerinde de protesto gösterileri yapacakları Rotherdam'dan gelen haberler arasında. Türkiye'den kaçan birçok önemli ismin Hollanda'daki FETÖ merkezlerinde saklandığı biliniyor.





HOLLANDA'DA PARAVAN ŞİRKET KURDULAR



BDDK'nın Mart 2015'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Kaynak Holding'in bu bankadaki hisselerinin tümünün 16 Ocak 2015 tarihinde kurulan INL Partners B.V. şirketine devir işleminin izin alınmaksızın yapıldığı tespit edildiği ve bunun üzerine bu hisselerin TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği kaydedildi.



FETÖ'ye bağlı Hollanda'da sağlık merkezi de bulunuyor. Sanitas Vakfına bağlı Rotterdam Sanitas Sağlık Merkezi, örgütün diğer bir kazanç kapısı olarak biliniyor.

FETÖ MEDYASINDAN İSLAMA HAKARET, TERÖRE DESTEK!

Medya alanında ise örgüt, Time Media Grubu bünyesindeki Zaman-Dynamique Media'nın çıkardığı Zaman Vandaag gazetesi bulunuyor. Himmet paralarıyla kurulan gazete, Türkiye aleyhine yaptığı Felemenkçe yayınlar ve İslam dinine hakaretleriyle biliniyor.



Cizre'deki saldırıya "terör eylemi" demeyen gazete, terör örgütü PKK-PYD unsurlarını ise "Kürt savaşçılar" olarak adlandırıyor. Gazete ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ise "Kürt yanlısı" şeklinde haberleştiriyor.



Haziran ayında gazetede yayınlanan bir köşe yazısında "Hz. Muhammed eğer yaşamış olsaydı eşcinsel çiftleri evlendirirdi" ifadesine yer verilmesi Müslümanların tepkisini çekti.



Örgütün Zaman Vandaag'ın dışında Türkçe yayın yapan Zaman Hollanda gazetesi de bulunuyor.





FETÖ OKULLARI İHANETE ARACILIK EDİYOR

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı iki lise, yedi ilkokul ve bir dershane bulunuyor. Ülke basınındaki haberlerde bunlar, Cosmicus Koleji (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), Roos İslami İlkokulu- IBS De Roos (Purmerend ve Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-Impuls İlkokulu (Amsterdam), Witte Tulp İlkokulu (Amsterdam) ve INPOINT Dershanesi (Meerdere) olarak sıralanıyor.



Örgüte ait değişik kentlerde kız ve erkek yurtları da bulunuyor. Inholland Üniversitesinde ise FETÖ örgütünün kontrolünde Girişimcilik Kürsüsü faaliyet gösteriyor. Kürsünün başkanı Gürkan Çelik, Hollanda Türkiye Dostluk Vakfının da (NTFF) yöneticiliğini yapıyor. FETÖ okulları üzerinden siyasilerle irtibata geçildiği ve Türkiye düşmanlığı faaliyetlerine bu kurumların basamak olarak kullanıldığı belirtiliyor.

BU STK'LAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Sosyal Eğitim, Kültür, Sanat ve Halk Akademisi (SEVA) Eğitim Vakfı, Maasland Eğitim ve Kültür Merkezi (SEMA) Vakfı, Nida Vakfı, Gökkuşağı Vakfı, Kennisplein Eğitim Vakfı, Lucerna Vakfı, Prizma Vakfı, CEMİN Vakfı, Beyaz Lale Vakfı örgüte bağlı olarak çalışıyor. Yurt ve eğitim kurumlarının bağlı olduğu bu vakıflardan bazıları, dinlerarası diyalog faaliyetleriyle de biliniyor.

FETÖ'NÜN GENÇLİK VE KADIN ÖRGÜTLERİ

Rijmond Katılımcı Veliler Derneği ve Altın Gençlik Vakfı, Aktif Gençlik Derneği de örgütün Hollanda yapılanması içinde yer alıyor. Kadın örgütleri olarak Ebru Vakfı, Rosarium Vakfı öne çıkıyor.





SÖZDE DİYALOG DERNEKLERİ TERÖRİSTBAŞINI ANLATIYOR

Dialoog Academie (Diyalog Akademisi) ve Islam en Dialoog (İslamiyet ve Diyalog) dernekleriyle de özellikle dinlerarası diyalog faaliyetleri yürütülerek, hem FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İslam dinine ilişkin tepki çeken mesajları paylaşılıyor hem de faklı kültürlerden gelenler örgütle tanıştırılıyor.

ZAMAN HOLLANDA'NIN BAŞINDA FETÖ'CÜ HAİN MUSTAFA CERİT VAR

Hollanda Sanat Yetenek Teşvik Vakfı (SANAT) ise FETÖ adına sanat alanında faaliyette bulunuyor. Vakıf ayrıca örgütün eski adı Türkçe Olimpiyatları olan Dil ve Kültür Festivalini organize ediyor. Siyasette de yer edinmeye çalışan örgüt, Türkiye aleyhine soru önergeleri hazırlayarak örgüte yakın siyasilerce hükümet üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.



Ayrıca örgüt üyesi olduğu belirtilen siyasiler de bulunuyor. Turan Yazır, Hristiyan Demokratlar Partisi'nden (CDA) Rotterdam Merkez Belediye Meclis Üyeliği yaparken, aynı partiden Alaattin Erdal, Avrupa Parlamentosu (AP) 2014 seçimlerinde aday gösterildi ancak kazanamadı.



Zaman Vandaag ve Zaman Hollanda Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Cerit ise İşçi Partisinden aday olsa da başarı elde edemedi. Muzaffer Çetin de CDA'da siyaset yapan diğer bir isim olarak biliniyor.

YARDIM KURULUŞLARI PARALARI YURTDIŞINA KAÇIRIYOR

Örgüte ait yardım kuruluşu Time to Help ise topladığı himmetleri Afrika'ya yardım adı altında örgütle bağlantılı işlerde kullanıyor. Ayrıca bu dernek aracılığıyla örgütün elindeki paraları sorunsuz bir şekilde ülke dışına çıkarıyor. Bu paralar, örgüte ait ülke dışındaki şirketlerin finansmanlarında önemli rol oynuyor.

FETÖ'CÜ HAİNLER TÜRKİYE'YE NEFRET KUSTU!

FETÖ'nün tetikçisi bir haber sitesi ise Hollanda'daki ırkçı provakasyonun perde arkasında Fetulllahçı örgüt olduğunu böyle itiraf etti. Gün boyunca Hollanda'daki ırkçı ve Türkiye düşmanı provakasyona destek veren Fetullahçı hainler, sosyal medya ve haber siteleri aracılığıyla Türkiye'ye nefret kustular.

Kaynak: Sabah.com.tr