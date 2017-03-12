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MHP lideri 'den flaş karar!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 00:15 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 02:08
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar!

MHP Genel Başkanı 'nin, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin'le yaptığı görüşmede, 'yı protesto amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağı hangi havalimanına inecekse orada oturma eylemi düzenlenmesi kararı alındığı bildirildi.

MHP, Genel Başkan 'nin Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrası, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'da ineceği havaalanında oturma eylemi yapma kararı aldı.

MHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrasında, Dışişleri Bakanımız Hollanda'da hangi havalananına inmeyi planlıyorlarsa oradaki konfederasyonumuz ve konfederasyonumuza bağlı federasyonlarımız, Hollanda yasalarına uygun olan protesto tavrı olarak oturma eylemi yapma kararı almışlardır" denildi.