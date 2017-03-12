Türkiye'ye dönen Aile Bakanı Kaya: Tüm özgürlükler askıdaydı

Hollanda'da yaşanan skandalın ardından Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Türkiye'ye geldi.

Hollanda tarafından Almanya'ya sınırdışı edilen Kaya, Köln'den Türkiye'ye döndü. Almanya'dan kara yolu ile Hollanda'ya geçen ve Rotterdam'da konvoyu durdurularak toplantı yapması engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, saatlerce yol ortasında bekletildikten sonra Almanya'ya geri gönderildi. Ayni şekilde kara yoluyla Almanya'ya intikal eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sabah saatlerinde Könl-Bonn Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçakla Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye dönen Aile Bakanı açıklamalarda bulundu



İşte Bakan Kaya'nın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamadan satır başları;



- BAKAN BERAT ALBAYRAK: Sayın Bakanımız gece yolculuk yaptığı için tabi yorgun. Tüm Türkiye özelinde değil bütün dünya özelinde değerlendirmek lazım. Avrupa, İnsan hakları ve özgürlükler noktasında ne varsa ayaklar altına alarak gerçekleştirdiler. Tüm bu gerçeği faşizan Nazi anlayışı içerisinde değerlendirmek yeterli mi bilmem ama yıllarca Türkiye'ye bu noktada ders verdiğini vermeye çalıştığını ifade eden Hollanda çok büyük bir yanlışın içine girmiştir. Birçok meslektaşımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Bir çoğu kendi hükümetlerini ciddi biçimde eleştirdiler. Ama daha endişe verici ve sıkıntı verici olan ne biliyor musunuz? Bunu kamuoyu önünde açıklamaktan endişe ve kaygı duymaktalar. Bu çok önemli. Doğruyu söylemek için korkuyorlar. Avrupa idealinin tehdit altında olduğunu söylemek gerekiyor.

Bu çerçevede Türkiye olarak 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirecek olan bir ülkenin 5 milyon vatandaşını yerinde bilgilendirme en basit temel haklarını özgürce ifade edebilmeleri için yapılan ziyaretleri iptal etmek. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Tüm bunların ötesinde ben sayın bakamıza geçmiş olsun diyorum. Hollanda'nın yaptığı bu uygulamaya karşı resmin çok net görüldüğünü düşünüyorum. Bu da 16 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunu görmüş ve göstermiş olduk diye düşünüyorum.

Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Uluslararası hukuktan doğan tüm gerekleri yerine getirecektir. Bundan hiçbir şekilde şüphe duyulmamalıdır.

- BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar bakanı olarak, diplomatik pasaporta sahip bir bakan olarak seçmenlerimizle buluşmaya gittim. Konsolosluk binasında vatandaşlarımızla buluşmak için gittim ve kendi topraklarımız sayılan Konsolosluk binamızda 16 Nisan'ı anlatmak üzere gittim. Bizim kimsenin içişlerine karışmak gibi bir gündemimiz yok. 30 metre kala bizi araçlar durdurdu. Hiçbir şekilde bizim binamıza gitmemize, konsolosumuzun da binadan çıkarak bizim yanımıza gelmesine izin verilmedi. Hiçbir şekilde hareketimize izin verilmedi. Ancak Almanya'ya onlar eşliğinde gidersek çıkabileceğimizi söylediler. Gayri insani ve gayrı ahlaki muameleye maruz bırakıldık. 5 kişilik ekibim ve elçilik görevini yapan maslahatgüzarımız gözaltına alındı. Polis merkezine götürülüp bir buçuk saat bekletildik. Çok kaba ve sert bir müdahele ile karşı karşıya kaldık. Kadınlar günü ve haklarıyla ilgili bize ders vermeye çalışan bir Avrupa'nın Bir kadın bakana bunları yaşatmaları çok trajikti aslında.

HOLLANDA'DA DÜN GECE TÜM ÖZGÜRLÜKLER ASKIDAYDI

Hollanda'da dün gece tüm özgürlükler askıdaydı. Vatandaşlarımızın üzerine atlarla, köpeklerle saldırdılar. Basın mensupları keza. Dün gece aniden OHAL ilan edildi. Biliyorsunuz biz 15 Temmuz büyük saldırı, işgal, darbe girişiminden sonrası biz OHAL ilan ettik. Bunu sorgulayan batı bir gecede bir kadın bakanın vatandaşlarıyla kendi konsolosluk binasında buluşmaması için OHAL ilan etti. Şiddet uyguladı. Bütün bu olanları kınıyoruz.

EN TEMEL İHTİYAÇLARIMIZA DAHİ İZİN VERİLMEDİ

Duyarlı siyasetçilerinin bu yaşananları gördüğünü biliyoruz. İçten kınadıklarını biliyoruz. Ancak bunu sesli olarak da dile getirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. En temel ihtiyaçlarımızın bile karşılanmasına izin verilmedi.