‘Yürekten evet’ çünkü güveniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Yüzlerce insan Bağcılar Meydanı'na aktı. Vatandaşlar, sandıkta atacakları 'evet' oyunu, başlarının taktıkları şapkalarındaki 'evet' yazısıyla referandum öncesi açıkladı. 7'den 70'e kadın-erkek, çocuk-yaşlı alanda neden 'evet' dediklerini sıraladı. Çocuklar da alandaydı. Üstelik Suriyeli çocuklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyor musunuz sorusuna çocuklar ellerindeki ekmeklerle "Erdoğan demek ekmek ve ev demek" dediler. Ayşe Aydın isimli gurbetçi "Erdoğan'a 'yürekten evet' diyorum. Çünkü ona güveniyorum" dedi. Gündemi çok yakından takip eden vatandaşlar, Almanya ve Hollanda'nın yasaklarından, Fetullah Gülen'in idam edilmesini istediklerine kadar siyasetin göbeğinde 'evet'lerinin gerekçelerini öğrendik. İşte "Neden 'evet'?" yanıtları:

Ayşe Aydın: Almanya'da yıllarca çalıştım. Emekli oldum. Şimdi Türkiye'deyim. Almanya'nın tavrı ortada. Erdoğan, gurbetçisine de her türlü sahip çıkıyor. Ben ona sonsuz derecede güveniyorum. Benim eşim 'hayırcı'. Ben'evet' diyorum diye benden boşandı. Varsın ayrılsın, ben Erdoğan'ın yanındayım. 'Evet' demekten vazgeçmeyeceğim.

Misbah Yesin : . Ne dedi Erdoğan 'Parlamentodan karar çıkarsa idamı onaylarım'. Yapar, ben ona inanıyor ve güveniyorum. O bu milletin öz evladı.

Gülseren Demirkıran: Erdoğan'a sahip çıkıyorum. O bize sahip çıkıyor çünkü. Vatanına sahip çıkmak isteyen Erdoğan'a 'evet' desin.

Kenan Macat: Elimde Reis'in sözünün yazılı olduğu pankartımla 'dik duruyorum'. Reis 'Dik dur, eğilme' diyor. Tek bayrak, tek millet, tek devlet diyorum. Geleceğim için 'evet' diyorum.







GELECEĞİMİZ İÇİN 'EVET'

Hasan Şahin: Erdoğan demek güven demek, icraat demek, yurtdışında sesimiz demek. Ben de vatan için 'evet' diyorum.

Cengiz Yaman: Türkiyem için, vatanın birliği, bütünlüğü için 'evet' diyorum. Almanya, Hollanda bize demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar ama aslında Erdoğan onlara demokrasi dersi veriyor.

Emine Palta: Gençlere verdiği olanaklar sınırsız. Biz de oy kullanacağız referandumda. Milletvekili de olabileceğiz. Okullar yaptı. Geleceğimiz için 'evet'