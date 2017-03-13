Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Hollanda'nın ırkçı, ayrımcı yaklaşım ve skandal uygulamaları için açıklamalarda bulundu. Çelik "Wilders'in yaklaşımını ve bu anlayışı çok iyi tanıyoruz" dedi ve ekledi: "Türkiye egemen bir devlettir ve müeyyidelerimiz olacak"

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

ONU ÇOK İYİ TANIYORUZ

"Kuşkusuz buna karşı müeyyidelerimiz olacaktır. Bunlara cevap vereceğiz. Ancak bize dalgayı düşürün demek olmaz. Bu konuda Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne büyük görev düşmektedir. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz gibi yaklaşımlar yeterli değildir. AİHS'nin temellerini ihlal eden bu yapı büyük bir tehlike az etmektedir. Bu ırkçı şiddet, neofaşist şiddet olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü biz Wilders ve temsil ettiği yaklaşımı çok iyi tanıyoruz.

Avrupa'ya bir kere daha temel değerleri ihlal eden Hollanda hükümetine karşı topyekün karşı koyması gerektiğini hatırlatıyoruz. Türkiye egemen bir devlet olarak gerekeni yapacaktır."

AB Bakanı Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar