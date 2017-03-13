Anadolu 16 Nisan’da Hollanda’ya cevap verecek

Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan: Anadolu’da 16 merkezde halkımıza yeni sistemi anlatıyoruz. Başta Hollanda olmak üzere Avrupa’daki Nazi kalıntısı Türkiye düşmanlarına 16 Nisan’da halkımız en güzel cevabı verecek! Avrupa’nın bu faşist tavrı kararsızların da gerçeği görmesine vesile oldu.

Sivil Dayanışma Platformu (SDP), Anadolu'yu karış karış dolaşarak referandum konusunda önemli bir çalışmaya imza atıyor. 16 Nisan'a kadar konunun uzmanı önemli isimlerle Anadolu'nun 60 önemli merkezinde etkinlik yapmayı planlayan SDP'nin amacı, referandum konusunda toplumu bilgilendirmek. SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan SDP Başkanı Ayhan Ogan ile Anadolu'da yapılan saha çalışmasındaki ve izlenimlerini konuştuk. Evet oylarının artışında hızlı bir ivme kazanıldığını söyleyen Ayhan Ogan'a göre 16 Nisan referandumu %60'ın üzerinde bir 'Evet' ile sonuçlanacak.

-Sivil Dayanışma Platformu (SDP) olarak referandum öncesi Anadolu'da önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Biraz bu faaliyetlerden bahseder misiniz?

Şu anda 60'ın üzerinde il ve ilçede referandum çalışması yürütüyoruz. İki grup olarak çalışıyoruz. Her gittiğimiz ilde kanaat önderleri, STK'lar, Odalar, Borsa, Baro Başkanları ve yerel medya temsilcileri ile toplantılar yapıyor ve yeni sistem anlatıyoruz. Onlardan soru ve eleştirileri dinliyoruz. Daha sonra halk buluşmaları yapıyoruz. Akıllarına takılan tüm soru ve eleştirilere cevap veriyoruz.

-Halkımız bu büyük değişim hakkında bilgi sahibi mi?

Vatandaşlarımız büyük ölçü de bilgi sahibi ve değişikliğe evet diyor. Ancak muhalefet çevrelerinin yalan siyaseti, bazı zihinlerde soru işareti bırakmış. Eğer bir ideolojik körlük içerisinde değilse bu Anayasa değişikliğinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu hissiyati gözlerde görüyoruz.





HAYIR CEPHESİNDE HEYECANSIZLIK VAR

-Hayır cephesi neden çalışmıyor?

Esas heyecansızlık 'Hayır' cephesinde var. Çünkü söyleyecekleri bir sözleri yok. Hayırcılar sadece korkular, yaşam tarzı ve rejim üzerinden bildiriler dağıtarak propaganda yapmaya çalışıyor. Ancak bu dağıtılan broşürlerin halk üzerinde bir etkisi yok.

-HDP Hayır vereceğini açıkladı. Peki HDP seçmeni sizce ne diyecek?

Yaptığımız saha çalışmalarında şuna şahit oluyoruz. Geçmişte HDP'ye oy verdiğimiz birçok Kürt seçmen bu değişimin bir parti meselesi olmadığının farkında. O yüzden Kürt seçmenin bu değişime destek olacağını yaptığımız çalışmalarda görüyoruz. Aynı tavır Alevi seçmen üzerinde de görülüyor. Yaptığımız ikili görüşmelerde 'Evet' vereceğini açıklayan Alevi seçmenler en çok mahalle baskısından şikayetçi.

MHP FAZLA FİRE VERMEYECEK

-MHP seçmeninin çok fire vereceği gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sizin izleniminiz nedir?

MHP seçmeni partilerine yönelik operasyondan rahatsız ve kafası karışık. Parti içindeki krizin iyi yönelitelemediğini düşünenler de var. Ancak bu kızgınlık referandum tercihlerini belirleyici düzeyde değil. MHP tabanı Genel Merkez ile birlikte hareket edecektir. AK Parti ile birlikte memleketin yararına olan bu değişimi destekleyen MHP'lilerin sayısı çoğunlukta. Son tahlilde MHP bu büyük değişimde vatanını sevenlerle aynı cephede yeralacaktır.

-BBP lideri Destici'nin 'kararımız Evet' açıklaması sizin için sürpriz oldu mu?

Bence sürpriz olmadı. BBP'nin bu açıklaması Anadolu'da olumlu yankı buldu. Düşünecekler, taşınacaklar son tahlilde Türk milliyetçileri ülke düşmanlarına imkan vermeyeceklerdir. Ben MHP içindeki muhalefetin de düşünerek doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

-Saadet Partisi tabanı Genel Merkez ile aynı yönde mi düşünüyor?

Saadet Partisi tabanı vicdanen çok rahatsız. Ordada bir mahalle baskısı var ve tabanın sesi çok çıkamıyor ama ben çok rahatsız olduklarını biliyorum. Saadet Partisi tabanı da BBP gibi gerçeğin farkında. Saadet tabanının bu konuda Genel Merkezin değil vicdanlarının sesini dinleyeceklerini ikili görüşmelerimizde kendi beyanlarından biliyorum.

CHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU'NA KATLANIYOR!

-Kılıçdaroğlu'nun bir radyoya yaptığı açıklamadaki sözleri CHP içinde bile şaşkınlıkla karşılandı. CHP liderinin bu gafı Anadolu'da nasıl karşılandı?

Açık söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun Anadolu'da bir karşılığı yok. Parti seçmeni Kılıçdaroğlu'nu katlanıyor. Yeni sistem siyaseti de muhalefeti de değiştirecek. Genel Başkanlık bir meslek olmaktan çıkacak. Kaybeden yenilenecek ve gidecek. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Hayır cephesi bir argüman oluşturamadı. Ezbere demagoji yapıyor. Türkiye'ye söyleyecekleri sözleri yok. Mantıklı ve geçerli sözleri olmadığı için böyle skandallara imza atıyorlar. Sadece korkularla korkutuyorlar ve günlük konuşuyorlar.

HOLLANDA FAŞİZMİNE 16 NİSAN'DA CEVAP VERİLECEK

-Başta Hollanda olmak üzere Avrupa'nın birçok merkezinde Türkiye düşmanlığı inanılmaz bir noktaya ulaştı. Hayır cephesi ile birlikte hareket eden bu tavır seçmen üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?

Avrupa, dış etkilerle yönettiği Türkiye'nin 16 Nisan'da ellerinden kayıp gideceğini görüyor. Bu yüzden çıldırıyor. Avrupa'daki engelleyici tavır Anadolu'da şiddetle telin ediliyor. Her toplantıda şunu görüyoruz. Halkımız, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği'nin böyle bir kritik dönemde Türkiye karşıtı propaganda yapmasını, Türkiye'yi ilgilendiren bir meselede böyle nefretle saldırmasına bir anlam verilemiyor. Anadolu 16 Nisan'da Hollanda'ya ve faşist Avrupa'ya en güzel cevabı verecek. Avrupa'nın bu tavrı, yurtdışındaki Türkiye vatandaşlarının gerçeği görmesine ve kararsızların gözlerinin açılmasına vesile olacağını düşünüyorum. Ben Türk milletinin ferasetine güveniyorum. Hollanda ve Avrupa'nın bu tavrıyla herşeyin deşifre olduğunu düşünüyorum.

TAHMİNİM %60'IN ÜZERİNDE 'EVET'

-Anadolu'yu karış karış dolaşıyorsunuz. Referandum sonucu ile ilgili bir tahmininiz var mı?