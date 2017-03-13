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Avrupa'nın gizlisi saklısı kalmadı

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 10:05
Avrupa'nın gizlisi saklısı kalmadı
Avrupa'nın gizlisi saklısı kalmadı

Avrupa artık gizlemiyor... ve 'da yaşanan demokrasi cinayetlerinin ardından 'den de skandal bir haber geldi. Ülkenin ulusal yayın yapan Blick gazetesi Türkçe atarak 16 Nisan’da yapılacak referandumda hayır denilmesi çağrısında bulundu.

'nin ulusal yayın yapan bulvar Gazetesi Blick, ten İsviçre'de yaşayan Türk Vatandaşlarına hem Türkçe hem Almanca seslendi. Gazete, Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın" çağrısında, "İsviçrede yaşayan bütün Türkleri 16 Nisanda hayır oyu kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

AVRUPA'NIN GİZLİSİ SAKLISI KALMADI

Gazete bu skandal manşetle verdiği haberde, Türkiye hakkında ve Türk seçmeni hakkında yorum yapma hadsizliğinde de bulundu.

Haberde yer verdiği cümleler Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gösterdiği büyümeden rahatsız olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör deme kepazeliğini gösteren İsviçre, Avrupa'nın bugün geldiği nokta "sadece kendine demokrat" olma özelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İsviçre'nin dünyanın en özgür ülkesi olduğunun iddia edildiği haberde, İsviçre'de bizimle yaşamak isteyen insanlardan beklentilerimiz var diyerek, 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için orada yaşayan Türkler'in hayır oyu vermesini istedi.