Başbakan Yıldırım: Göz yummayız!

Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği söyleşiye yer verdi. Hollanda krizine ve o gece Hollanda Başbakanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler veren Yıldırım 'Bu göz yumulacak bir durum değil' dedi. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Hollanda'nın yasakçı tavrı alışılmış değil. Bu ne anlama geliyor?

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: Bu tamamen diplomatik bir skandal. Hollanda sınırından serbestçe giren bir bakan sıradan bir vatandaş bile olsa içeride faaliyetlerinin kısıtlanması, engellenmesi hiçbir yasaya, hiçbir kurala uymaz. Bu kadar nettir.

AB ile bir kopuş yaşanır mı?

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: Ülkeler arasında daimi dostluk daimi düşmanlık olmaz. Zaman zaman gerilir zaman zaman düzelir. Her şeyin bir çözümü vardır. Çözüm ne olursa olsun Türk milletini rencide edecek hiçbir harekete göz yummayız. Karşılığını en sert şekilde veririz.

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‘BU DİPLOMATİK SKANDAL’