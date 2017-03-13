CHP'li vekilden skandal Hollanda yorumu!

Hollanda'da yaşanan rezalete tüm kesimlerden tepki yağarken CHP'li Aykut Erdoğdu, bu yaşananları 'tiyatro' olarak nitelendirdi.

Hollanda'nın Türk siyasetçilere karşı faşist yaptırımlarına Türk siyasetçilerden açık ve net tepkiler geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Hollanda'nın tavrını kınadı.

Hollanda polisinin yaptığı şiddet uygulamaları ve bakanı sınır dışı etmesine Türkiye'de sevinen bir kesim var. Sosyal medyada 'Hollanda ile yaşanan krizin referandum için tırmandırıldığını' savunanlardan biri de CHP milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

TİYATROYMUŞ!

Kılıçdaroğlu'nun bile tepki gösterdiği skandala CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tiyatro benzetmesi geldi.

Erdoğdu twitter hesabına "AB ile oynanan bu tiyatroyu Halkımız görüyor ve gereğini yapacak... Halka güvenin... Bu güveniniz boşa çıkmayacak..." diye yazdı.

TAKİPÇİLERİ BİLE DALGA GEÇTİ

Erdoğdu'nun 'tiyatro' yorumuna takipçileri Kılıçdaroğlu'nun tavrını hatırlatıp tepki gösterdi.

Bir takipçisi "Bu tiyatroyu kılıçdaroğlu niye oynuyor??? Hükümeti savunmak ona neden düştü?" diye yazdı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların ve bakanların dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak göstereceğiz. Hükümete çağrıda bulunuyorum. Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz. Almanya bakanımızı Almanya'ya sokmuyorsa Alman askerlerinin İncirlik'te ne işi var?"

15 TEMMUZ İÇİN DE 'TİYATRO' DEMİŞLERDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası aynı kesimler yaşananları tiyatro olarak nitelendirmiş, üzerine Hükümet'i suçlamışlardı.