Cumhurbaşkanı Erdoğan Atv-A Haber ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atv ve A Haber’in ortak yayınında gündemi değerlendiriyor.

AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, A Haber ve ATV ortak yayınıyla ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri, Salih Nayman ve Banu El'in sorduğu sorularla canlı yayında değerlendiriyor.

Konuşmadan satırbaşları:

MİLLETVEKİLİ SAYISI

Tenmsilde adaleti sağlamak için böyle AB gibi ülkelerdeki nası yapılıyor araştırdık. 103 bin seçmene bir milletvekili düşüyor. Almanya İtalya gibi ülkelerde bu sayı çok daha düşük. Böyle bir tabloda 600 milletvekili fazla demek dünyayı takip etmemek demek.

SEÇİLME YAŞININ 18'E İNMESİ

18 yaşındaki çocukların adeta küçümsemesi, bundan sadece Ankara'dakiler istifade edecek, askerlik denmesi. Çok ayıp oluyor. 18 yaş olayı benim ülkemin sadece erkekleri için geçerli değil, ülkemin kızları için de geçerli.