Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PYD/YPG'nin Münbiç'te özerklik ilanı tamamiyle hikaye. Türkiye'nin izni olmadan adım atamazlar. Münbiç kenarında bazı köyleri almak aldık. Devam ediyoruz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv-a haber yayınında Münbiç operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE'NİN İZNİ OLMADAN ADIM ATAMAZLAR"

Erdoğan Şöyle konuştu: "Son dönemde terörle mücadelede çok farklı bir konuma geldik. Bunlar bitişik nizam evlerde tünellerle evleri birbirine bağladılar. Mardin'de yer atında 1500 kişinin sığınabileceği şehir gibi bir yapı vardı. Ben askerimizin, polisimizin, korucularımızın alnından öpüyorum. Şu son bir kaç ayda akla hayale gelmez operasyonlar yaptılar.



Ümit ediyorum Münbiç'te de bu YPG orayı terk eder ve yerli halkı oraya yerleşir. Biz artık mücadele konusunda hem masada hem sahada varız. İşte başkanlık sistemiyle bunları çok daha hızlı yapacağız. PYD/YPG'nin özerklik ilanı tamamiyle hikaye. Türkiye'nin izni olmadan adım atamazlar. Münbiç kenarında bazı köyleri almak aldık. Devam ediyoruz.".

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması