Darbeci hainin yalanı tutmadı

“Darbe girişimine karşı durdum” diyen Genelkurmay’da görevli haini, 15 Temmuz gecesine ait kamera kayıtları yalanladı

FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadele ettiğini ileri süren Genelkurmay Başkanlığı 2. Başkan Koruma Müdürlüğü'nde görevli eski Astsubay Murat Bingül, 15 Temmuz gecesi elleri ve gözleri bağlı bir askeri götürürken görüntülendi. Bingül, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde yer alan ifadesinde, 15 Temmuz günü nöbetçi olduğunu ve Genelkurmay Başkanlığı'ndaki mesaisine başladığını, o gece Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i kurtarmak için hamle yaptığı sırada ensesine silah dipçiğiyle vurulduğunu, askerlerin kendisini kollarından tutarak dışarı çıkarttığını ileri sürdü. Bingül, kendisinin daha sonra emir astsubaylığı odasına götürüldüğünü, burada da plastik kelepçeyle ellerinin bağlandığını savundum.



KAYITLAR YALANLADI

Darbecilerin imha ettiklerini sandıkları ancak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yedekleme sisteminden ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, Bingül, sivil kıyafetli olarak karargahta dolaşıyor, gözleri bağlı bir askeri karargah girişinde yere yatırılan diğer askerlerin yanına götürüyor. Saat 02.52'de bile komuta katında bir askerle konuştuğu anlar görüntülere yansıyor. 16 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında da Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde elinde piyade tüfeğiyle görülüyor.