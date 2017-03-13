Darbecinin dehşete düşüren mesajı! 10-15 kişi pert

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, tutuklu 41 şüpheli asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan 319 sayfalık iddianamede, FETÖ'ye ilişkin bilgiler ve örgütün eylemlerine ilişkin bilgiler verildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yaşananlar, darbe toplantısı ile şüphelilerin tek tek eylemleri anlatıldı.

İddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe girişiminde stratejik noktalardan olan Acıbadem Türk Telekom Bölge Müdürlüğünü kontrol altında tutma görevinin Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'e verildiği, Karabekir'in komutasında 4 zırhlı askeri araç ve bir otomobille birer yüzbaşı, teğmen ve astsubay ile 5 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere 41 askerin saat 22.45'te tugaydan çıkış yaptıkları kaydedildi.

Şüpheli askerlerin Türk Telekom'u ele geçirdikten sonra trafiği keserek çevrede toplananları uzaklaştırmaya çalıştıkları, bu duruma direnenlere ise hedef gözeterek ateş ettikleri anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammed Fazlı Demir, Murat Mertel, Orhun Göytan, Şirin Diril ve Murat Naiboğlu'nun hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı vurgulandı.

- Muhtarın vurulma anı iddianamede

İddianamede, darbe girişimi gecesi kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ı silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Karabekir'in uzun namlulu silahla ateş ettiği Mete Sertbaş'ın karnını tutarak geri dönüp yürümeye çalıştığı ancak birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü ve sırt üstü yere uzandığı, Mehmet Karabekir'in yanına gelerek bir müddet yerde yatan maktul Mete Sertbaş'a baktığı belirtildi.

- Darbeci yüzbaşının vurulması

Türk Telekom'u işgal eden darbeci askerlerin başındaki Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in vurulma anına ilişkin bilgi ve görüntülerin de bulunduğu iddianamede, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflarda, Karabekir'in Telekom girişinde vurulduğu, bu sırada yanında birkaç askerin daha olduğu, bu askerlerden birinin hedef gözeterek ateş ettiği görülüyor.

Karabekir'in ''teslim ol çağrılarına uymadığı için muhtemelen kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği'' anlatılan iddianamede, Karabekir'in vurulduktan sonra askerler tarafından sürüklenerek gelen zırhlı araca bindirilmesine, daha sonra aracın Kadıköy Çevre Yolu istikametine doğru hareket etmesine ilişkin fotoğraflara iddianamede yer verildi.

- Tanık ve müştekilerin ifadesi

Darbe girişiminde işgal edilen Türk Telekom'un güvenlik personelinin ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Güvenlik görevlisi Burhan Ahmet Karabudak'ın, binayı işgal eden askerlerin silahlarını topladıktan sonra kendilerini binaya soktuklarını, sabaha kadar burada kaldıklarını belirterek, darbeci komutanın askerlere zaman zaman "Boşa sıkmayın, sadece hedefe ateş edin" diye talimat verdiğini söylediği aktarıldı.

- ''Abi kaç yüzbaşı seni öldürecek''

Darbeye direnmek için Acıbadem'e gittiğini belirten müşteki Barbaros Aslanoğlu'nun, konuşmak için gittiği yüzbaşının kendisine ateş ettiğini ve kolundan yaralandığını ifade ederek, yerdeyken bir erin kendisine ''abi sen kaç yoksa yüzbaşı seni öldürecek'' demesi üzerine yaralı halde motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.

Müşteki Halil Kırmızıgül de ifadesinde, aracıyla Acıbadem'den Kısıklı'ya gitmek isterken darbeci askerlerin yolu trafiğe kapatması üzerine aracından inerek askerlerle konuşmaya çalıştığını belirterek, "Ben darbe olup olmadığını sorduğumda 'evet onlar rezidansta yaşarken siz açlıktan ölüyorsunuz, dağılın' dedi. Daha sonra yanımda bulunan bir kişi beni kolumdan tutarak 'yukarıda caddeden deli bir komutan geliyor' diye beni uyardı. Bu esnada gelen, rütbesini görmediğim bir asker muhtara yakın bir mesafeden ateş etti. Kendimi yere attım. Aracıma döndüğümde kasığımdan ve ayak parmağımdan yaralandığımı gördüm." dediği kaydedildi.

- Emniyet müdürü ile polise ateş etmişler

İddianamede, darbecilerin Acıbadem'e gitmeden önce E-5'te önlerini kesen Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Başeğmez ile polis memuru Erhan Söyleyici'yi de silahla yaraladıkları vurgulandı.

İfadesine yer verilen müşteki Ahmet Başegmez'in, darbecileri durdurduktan sonra yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu söylemesine fırsat vermeden kendilerine ateş ettiklerini, kendisinin belinden, polis memuru Erhan Söyleyici'nin ise kolundan yaralandığını, darbecilerin daha sonra yoluna devam ettiklerini anlattığı kaydedildi.

Mehmet Aziz Yıldırım isimli müştekinin de ifadesinde, aracın içindeyken sırtından vurulduğunu, bulabildiği bir taksiyle hastaneye gittiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, darbeci askerlerin protesto amaçlı konvoy şeklinde geçen araçlara da ateş ettikleri belirtildi. Açılan ateş sonucu, protesto gösterisinde bulunmak için Acıbadem'e gelen servis aracı sürücüsü Şirin Diril'in hayatını kaybettiği, başka bir araçta bulunan Sabri Metin Ballı'nın da yaralandığı kaydedildi.

- ''(Darbeci yüzbaşı) yaklaşan vatandaşları öldürüyordu''

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli er Mehmet Uysal'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Mehmet Karabekir yüzbaşı bize 'ne oluyor' diye yaklaşan vatandaşları ateş ederek öldürüyordu. Benim gördüğüm kadarıyla 'Allahuekber' deyip üzerimize gelen bir vatandaşı vurdu. Yan tarafta bir vatandaşı vurdu, bir de yukarıda toplanan kişilerin üzerine ateş etti, yine arabanın içerisindeki bir vatandaşı öldürdü, bize ateş emri verdi. 'Mermiyi boşa kullanmayın, havaya ateş etmeyin, üzerilerine ateş edin, ikazınıza uymayan kişileri öldürün' diyordu. Benim yanımda birkaç arkadaşımı tehdit etti, ateş etmemizi istedi. Ben bütün bu olan olaylar karşısında üzerimize vatandaş gelmesin diye Mehmet Karabekir'in tehdidiyle üç kez havaya silah sıkmak zorunda kaldım. Bizim komutanımız olmadığı halde yüzbaşı olması nedeniyle bize hükmetti."

-Whatsapp yazışmaları

İddianamede, darbe girişimine katılan askerlerin telsiz görüşmelerinde "IRMAK" kodunu kullandıkları, darbe girişiminin İstanbul'daki ayağını yöneten 2. Zırhlı Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu'nun, telsiz görüşmelerinde, darbecilere "IRMAK 1" koduyla emirler verdiği kaydedildi. İddianamede, Acıbadem'deki Türk Telekom'u işgale giden Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in de "IRMAK 8" kodunu kullandığı ve "IRMAK1" e hitaben telsizden "Acıbadem tamam" anonsu yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli WhatsApp grubunda yer alan ve kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in gruba attığı mesajlara da yer verildi.

Mehmet Karabekir'in "Silahla ateş ettim, yaralılar var", "Devam ediyorum", "Sahada biri olarak kalabalığa ateş ediyorum, bekliyorum. Tekrar tekrar", "10-15 kişi pert, inisiyatif kaybetme yok", "Acıbadem kontrol iyi", "Benim buraya kobra geldi", "Etrafı sarmaya çalışıyor, çatışmaya devam", "Moral bozmak yok, kanımızın son damlasına kadar devam", ''Topçunun tugayda mühimmatı var mı?", "Veya havan", "Genel alanlara denenebilir", "Acımak yok", "1. Orduya gideyim mi?" şeklinde mesajlar paylaştığı belirtildi.

İddianamede, Karabekir'in attığı mesajlarla halka ve emniyet güçlerine ateş ettiği, darbecilerin emrini tam olarak uyguladığı belirtilerek, darbe girişimi sırasında Acıbadem'de yaşanan olaylara ilişkin tüm kamera kayıtlarına da yer verildi.