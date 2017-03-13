Edirne'de cinayet şebekesi çökertildi: 5 tutuklama!

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti suçlarını işleyen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Edirne ve Sivas’ta eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 9 Mart günü nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti yaptıkları anlaşılan çete mensuplarının ev ve iş yerlerine yönelik Edirne'de 40 adrese, Sivas'ta ise 2 adres ile 36 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ

Operasyonda baskın yapılan adreslerde değişik çap ve modelde 1 adet ruhsatlı, 10 adet ruhsatsız, 4 adet kurusıkı ve 1 adet havalı tabanca olmak üzere toplam 16 adet tabanca, 3 adet kılıç, 1 adet G3 şarjörü, 1 adet sustalı, 3 adet bıçak, 1 adet kasatura, 1 adet muşta, 7 adet bıçak, 1 adet kelepçe, 3 adet kelepçe anahtarı ve modelleri farklı 326 adet tabanca mermisi bulundu.

Ayrıca 85 bin 995 lira, 100 Euro ve 20 levaya el konulurken örgütün ana faaliyetleri kapsamında olan 314 adet sözleşme, senet, tapu senedi, 31 adet başkaları adına alınmış GSM hattı, 17 adet telefon, 13 adet tablet/bilgisayar, 28 adet depolama, 23 adet değişik çap ve modelde silah ile 536 adet değişik çap ve modelde mermi ele geçirildi.

17 GÖZALTI, 6 FİRARİ

Adreslere yönelik aramalar neticesinde sigortasız çalıştırıldığı anlaşılan 3'ü Suriye, 4'ü Afganistan uyruklu 23 şahıs yakalandı. Çete ile ilişiği olduğu tespit edilen Edirne'de 16, Sivas'ta 1 kişi gözaltına alındı. 6 şüphelinin firari olduğu ve kaçma ihtimallerine karşı ülke genelindeki hudut kapılarına bildirim yapıldığı öğrenildi.

5 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemleri ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpgeliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.