Cumhurbaşkanı Erdoğan yayını durdurulan reklam filmini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. Yıldönümünde merhum şair Ersoy'u anarak, 2014'te YSK tarafından yayını durdurulan reklam filmini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. Yılı nedeniyle Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelesini tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anan Erdoğan, "İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. İstiklal Marşı dün de bugün de elinde bayrak, dilinde tekbirle vatanını savunan insanımızın üzerinde ittifak ettiği mümtaz bir metindir. Millet olarak İstiklal Marşı gibi bir metne sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak, ne kadar şükretsek azdır" değerlendirmesinde bulundu.



ERDOĞAN'DAN BAYRAK PAYLAŞIMI-



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Marşımızın vermiş olduğu ruhla, Türkiye'yi inşallah hep birlikte 2023 hedeflerine ve daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" ifadeleriyle, 30 Mart 2014 yerel seçimleri için AK Parti'nin kullandığı ancak CHP ve MHP tarafından yapılan itirazlar sonucunda Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yayını durdurulan bir reklam filmini de Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan'ın sesinden İstiklal Marşı'nın 5,8,6,7,3,9 ve 10. Kıtalarının okunduğu filmin içeriğinde Türk Bayrağı'nın bulunması nedeniyle yayını durdurulan reklam filmi, bayrağın üzerindeki ay yıldızın yerine "Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez" ifadelerinin kullanılması ile tekrar yayına sokulmuştu.