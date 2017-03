Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'nın teröre destek verdiğini açıkladı. Erdoğan, "Sayın Merkel, teröristlere destek veriyorsun. Elinde 4 bin 500 dosya var, 4 bin 500 dosyanın hesabını veremiyorsun. Almanya’nın şansölyesi de çıkıp bunlara destek verdi, yazıklar olsun sana." diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINA DESTEK VERMEYİN

Böyle bir ajan teröristi bir ülkenin Şansölye buna sahip çıkarsa kusura bakmasın ben buna soru işaretiyle bakarım. Üstüne basa basa söylüyorum, istediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel, sen teröristlere destek veriyorsun. 4 bin 500 dosya elinde ve bu 4 bin 500 dosyanın hesabını veremedin, veremiyorsun. Bizim böyle bir kara lekemiz yok. Bizim her şeyimiz ak. 16 Nisan'a biz evet için mücadelemizi verirken senin orada devlet televizyonun hayır için kampanya yapıyor. İşte sen busun. Sen teröristlerin yayınlarına, hayır kampanyalarına destek veriyorsun. Bunu hiç sağa, sola saptıramazsın. Ben Almanya'daki, Hollanda, Avusturya, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Soydaşlarım vatandaşlarım olarak sesleniyorum. Sakın o ülkelerde bu hayır kampanyalarına destek verenlere değil, oralarda da seçim yapılacak. O seçimlerde de illa şu seçilir, bu seçilir bakmayın, Türkiye sevdalısı kim varsa desteğinizi onlara verin. Türkiye düşmanı olanlara sakın ha destek vermeyin.



DÖRT DÖRTÜK IRKÇI

Çarşamba günü Hollanda'da seçim var. Bunlardan biri tam manasıyla dört dörtlük ırkçı. Tehdit ediyor, 'Hollanda'yı terk edin' diye. Sen mi getirdin o insanları Hollanda'ya da Hollanda'yı terk edin diyorsun. Kimsin sen ya, haddini bil.

Ankara'ya döner dönmez oturacağız Sayın Başbakanımızla konuşacağız. Kesinlikle bizler de şu anda diplomatik yaptırımlarımız nelerse bunu yapacağız. Ben öyle kuru kuruya özür dilemenin irapta mahalli yok. Biz bunların ne olduğun biliriz. Bunların cemaziyelevvelini biliriz.



TÜRKÇEYİ ÖĞRENECEKLER

Bugün bir İsviçre gazetesinde atılan başlık çok çok manidar. Ama seviniyorum, mutluyum. Niye? İsviçre'nin bu gazeteleri de Türkçe'yi öğreniyor. Ne diyor, 'Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın'. Bu da doğru söylüyor biliyor musun? Diktatörlüğüm yok ki. Bu tersinden okursanız evet demektir. Bunlar Türkçeyi öyle veya böyle öğrenecekler. Bunlar özellikle de hesaplarını er veya geç verecekler. Süratle Hollanda olayının hesabını diplomatik açıdan soracağız. Bunu ortada bırakamayız.



BUNLAR NEO NAZİ

Bunların tabi Viyana Sözleşmesi, şu, bu gibi dertleri yok, hepsi bunların ayaklarının altında. Bunların Viyana Sözleşmesi faşistlikleridir. Buna Neo Nazizm diyebiliriz, yeni Nazi akımı diyebiliriz. Bunların Viyana Sözleşmesi anlayışı budur.



AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI

Ne kadar atları, itleri varsa hepsini oraya topladılar. O iti ne yaptı, polisleri benim vatandaşımın üzerine orada, Hüseyin kardeşimizin baldırını ısırdı. Dün gece kendisini aradım konuştum, üç ay kadar işe gidemezsin dediler. Orada 32 vatandaşımız yaralandı, 7'sinin durumu ağır. Diğerleri demir coplarla aldıkları darbeler var. A haberin muhabirine yine coplarla vurdular. Atlarla beraber vatandaşları üzerine sürmeleri bunların gerçek yüzünü gösteriyor. Orada at izi it izine tam karıştı. Yaptıkları iş bu. Ne yazık ki Batının gerçek yüzünü gösteriyorlar. Biz böyle görmek istemezdik.



SANA YAZIKLAR OLSUN

Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın. Bu bu demektir. Yanındayım dediğine göre o da aynı kafada. Biz kişini sevdikleriyle beraber olduğuna inanlardanız. Bunların yaptıkların ne AB müktesabetına ne Venedek hiçbir yere uyar tarafı yoktur. Ne İnsan Hakları Evrensel Beyyanamesine hiçbir yerde bunların yeri yoktur. Zaten bunlar hukuk, kanun tanımazdır. Bunlar işlerine geldiği zaman kendilerine göre uluslar arası hukuk derler.



BÜTÜN BAKANLAR AİHM'E BAŞVURACAK

Biz bunları AİHM'de yaşadık. Göreceksiniz AİHM'e de gideceğiz. Bütün bakan arkadaşlarımızın hepsi gerekli yerlere müracaatları yapacaklar. Ben verilecek kararı da şemdiden biliyorum. Ama biz gereğini yapacağız. Biz yapalım onlar gene bildiklerin okusun. Ondan sonra biz de bildiğimizi okuruz. Türkiye artık güçlenen bir ülke ve güçlenmeye devam ediyor. Onları çıldırtan da bu zaten. Bu kadar güçlenemezsiniz. diyorlar Biz de güçlen

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükselişimizi hazmedemiyorlar

Erdoğan: Merkel sana yazıklar olsun