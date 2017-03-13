Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce demokrasiyi öğren. Patron benim demek, milletine saygısızlıktır. Biz bu ülkede hiçbir zaman patron olmadık, efendi de olmadık Rutte, bunu öğren" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin skandal sözlerine a haber-atv canlı yayınında yanıt verdi. Erdoğan şöyle konuştu:



"SEN ÖNCE DEMOKRASİYİ ÖĞREN"

"Hollanda diyor ki, bu ülkenin patronu biziz diyor, benim resmimin üzerine çarpı işareti koymuş. Benim ülkemin patronu millettir. Sen demokrasiyi anlayamamışsın. Önce demokrasiyi öğren. Patron benim demek, milletine saygısızlıktır. Biz bu ülkede hiçbir zaman patron olmadık, efendi de olmadık Rutte, bunu öğren. Biz yola çıkarken bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olamaya geldik dedik.".

Erdoğan'dan Hollanda Başbakan'ına demokrasi dersi





