FETÖ'cü Borsacı'nın bilgisyarında çıktı

Borsa İstanbul’da proje yöneticisi olan, FETÖ’den tutuklunan Serkan A.'nın bilgisayarında Mason yapılanmasına ait belge çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün borsa İstanbul'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün borsadaki önemli üyelerinden biri olduğu yönündeki ihbar üzerine, borsada proje yöneticiliği yapan Serkan A. gözaltına alındı.

2 Ağustos 2016'da örgüt üyeliğinden tutuklanan Serkan A., 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ODTÜ İktisat'tan mezun olduktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalışan, TÜBİTAK'tan burs kazanıp bir süre yurtdışında yaşayan şüphelinin, 2010'da Fethullah Gülen'in Pennsylvania'daki çiftliğine gittiği tespit edildi.

Çocukları örgütle bağlantılı okullarda okuyan Serkan A.'nın örgütün bankası Bank Asya'da hesapları çıkarken, FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle sürekli haberleşme halinde olduğu da saptandı.

MASONİK YAPI BELGESİ

Serkan A.'nın el konulan 3 bilgisayar, 3 tablet ve bir cep telefonunda yapılan incelemede elebaşı Gülen'le ilgili yazılar ve gazete haberlerinin yanı sıra, bir Uzakdoğu ülkesinde Masonik yapılanmanın kullandığı, yöneticilerin kimliklerini şifrelediği bir belge bulundu.

Belgede, sadece banka transferlerinde kullanılan altın sertifikalı 100 bin dolarlık banknot üzerindeki seri numaralarının Mason yöneticilere şifre olarak verildiği belirlendi.

ŞİFRE KİMLİK YERİNE GEÇİYOR

Bu şifreler o kişilerin kimliği yerine geçiyordu. 2006'da FETÖ üyesi bir kişi tarafından başka bir örgüt üyesine mail yoluyla ulaştırılan belgede, söz konusu 100 bin dolarlık banknotun fotoğrafı, aynı sayfada 12 kişinin isimleri, karşısında da kendilerine verilen doların seri numaraları bulunuyor. Her isim ayrıca kâğıda parmak basmış.

'KENDİ ARŞİVİM' DEDİ

Belge ile ilgili bilgisine başvurulan Serkan A., "Bilgisayarımdaki Fethullah Gülen ve diğer örgütle ilgili materyaller kendi arşivimdir. 17/25'ten önce örgüt lideri Fethullah Gülen'e 'Hocaefendi' derdim. Suçlamayı kabul etmiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Türksat'ı ele geçirmeye çalışan Burhan Güneş'i borsadan tanırım" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pennsylvania'daki çiftliğine gitmek isteyenlere mihmandarlık yaptığı da belirlenen Serkan A. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında, terör örgütüne üye olmaktan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

MASONİK ŞİFRELEMEDEN Mİ ESİNLENDİLER?

Masonik şifrelemeyle ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ üyelerinin kimlik olarak kullandığı 1 dolarla bağlantısını da ortaya koymaya çalışıyor. Savcılığın değerlendirmesine göre FETÖ üyeleri, Masonik yapılanmadaki şifrelemeden esinlenerek 1 doları kendilerine kimlik yaptı.

Savcılığın tahminine göre; FETÖ'nün bu şifrelemesi 2006'dan beri kullanılıyor. Ancak FETÖ ile Masonik yapı arasında herhangi bir bağlantı tespit edilemedi, bu yönde de yürütülen bir soruşturma bulunmuyor.

Bu arada soruşturmayı yürüten savcılık, darbe girişiminden sonra; çoğunluğu subaylarda çıkan 1 dolarlık banknotlarla ilgili yaptığı soruşturmada uzmanlara tespit tutanağı hazırlattı.

Tespitlere göre; FETÖ, hücresel sistemle örgütlenme modelini benimsiyor. Üst hiyerarşideki kişiler, sıklıkla elebaşı Gülen'in yaşadığı yerden dönerken, Gülen kendilerine 100, 50, 20 ABD Doları veriyordu.

SERTİFİKALI DOLARLAR

100 bin dolarlık altın sertifikalı kâğıt paralar, ABD'de 1934 yılında piyasaya sunuldu. Bu banknotlar federal hükümet tarafından basılan en yüksek değerli kâğıt paralar olarak biliniyor. Bu paralar, federal banka transferinde kullanılmıştı. (Habertürk)