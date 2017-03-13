Hollanda'da medya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrın sonrasında çok konuşulacak manipülatif başlıklara imza attı. Skandal karar ve şiddetin bizzat faili olan Hollanda bakın nasıl algı oyununa kalkıştı

Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrı üzerine yaşanan gerilim Hollanda medyasında geniş yer buldu. Ancak siyasilerin uyguladıkları akılalmaz skandallara omuz veren bir biçimde...

Hollanda'nın tüm diplomatik teamüllere ve insan haklarına aykırı uygulamalarını neredeyse onaylar başlıklarla gördü.

"TÜRKLERİN ÖFKESİ ARTIYOR"

Hollanda'nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi De Telegraaf'ın internet sayfasında "Türklerin öfkesi artıyor" başılıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'yı "yeniden" sert bir şekilde eleştirdiği ve "Lahey'in önümüzdeki parlamento seçimlerini Ankara ile olan ilişkilerine tercih etmesi halinde Hollanda'nın bunun faturasını ödeyeceğini" söylediği yer aldı.

Hollanda medyası faşizme omuz verdi!

DE VOLKSRANT: ÇARPIŞMAK ÜZEREYİZ

De Volksrant ise "Direksiyon kıramayız çarpışmak üzereyiz" başlıklı haberinde, Hollanda Başbakanı Rutte'nin "patronu olduğu ülkede boyun eğen adam olmak istemediği ve diplomatik zarar ile yaptırım savaşını, sonra bakarız düşüncesiyle şimdilik kabullendiği" ifadeleri yer aldı.

ALGEMEEN DAGBLAD: TÜRKİYE ÖZÜR İSTİYOR

Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafıyla verilen manşet haberde "Türkiye özür istiyor ve yaptırımlarla tehdit ediyor" başlığı kullanıldı.

"HOLLANDA'NIN DİŞİNİ GÖSTERMESİ İYİ"

Gazetenin internet üzerinden yaptığı ankette okurlarına "Hollanda'nın Türkiye'ye dişini göstermesi iyi" şeklindeki görüşe yüzde 92'lik grup "Katılıyorum" yanıtını verdi.