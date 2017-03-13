Hollanda vatandaşlarından devlete büyük öfke: Utanıyoruz

Hollanda hükümetinin Rotterdam'daki skandalından sonra Hollandalılar hükümet ve Başbakan Rutte'yi ağır eleştiri yağmuruna tuttular.

Hollanda hükümetinin Rotterdam'daki skandalından sonra Hollandalılar hükümet ve Başbakan Rutte'yi ağır eleştiri yağmuruna tuttular. Aşırı sağ ve popülist söylemlerin yükselişinden rahatsız olan çoğunluk, Türkiye'ye karşı takınılan tavrı ağır dille eleştirdi. Deneyimli Hollandalı siyasetçiler ve gazetecilerden sonra, bir çok kişi sosyal medya hesaplarından olayı yorumladı.

Anna Log: Hollanda hükümetinden utanıyorum. Uzun yıllardır kendimi onların politikalırından uzak tutuyorum. Şok içerisindeyim. Üzgünüm ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Hollanda asla dost ve müttefik bir ülkenin bakanını reddetmemeli. Utanç verici rezil bir durum.

Demy Steffens: PKK'lı teröristler burada iyi karşılanıyor ama sadece konuşma yapmak isteyen genç bir bayan aynı şekilde karşılanmıyor. Hollanda korkak köpekleri olan bir polis devletidir. Ülkeme tüküreyim. Rutte Hitler ailesinden.

Hidde Bouwmeester: Gerçeklere dayanmak istiyorum. Türkiye'deki Evet kampanyası için toplantı ve gösteri hakkı yasak. Bu Rutte'nin aptalca bir adımı. Bir Hollanda'lı olarak, Rutte ve Hollanda devleti tarafından çiğnenen uluslararası hukuktan kendimi uzak tutuyorum. Umuyorum ki, Wilders bunu kendi lehine kullanmaz. Umarım ki Hollanda'lı Türkler bir çok Hollandalı'nın bu durumu desteklemediğini anlarlar. Herkesin birbirini kabul edip saygı duymasını istiyorum.

Mariska Stout: Skandal. Hollanda bütün terör örgütlerine özgürlük ve alan açıp rahatça protesto yapma özgürlüğü veriyor. Daeş'e bile. Peki Türk bakanı neden engelliyorsunuz? Bu olay nereye gidiyor? Eski bakan Ben Bot'un da bizim gibi düşünmesi güzel.

Peter R. de Vries: 3 Aralık 2013'te eski bakan Timmermans Kiev'de hükümet karşıtı gösterilere katılıyordu. Çifte standart? #TurkiyeKavgası İki yüzlülük.

Brian Spoorendonk: Türk bakanların neden burada seçim çalışması yapamayacağını anlamıyorum. Benim gözümde bu demokrasi ve ifade özgürlüğü. Neden böyle davranmalıyız ki?