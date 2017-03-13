İstanbul'da açılan FETÖ davaları 268'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte yönelik açılan dava sayısı 268'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde 29 cumhuriyet savcısı tarafından FETÖ'nün darbe girişimi ile örgüte yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, savcılığın 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tamamladığı soruşturma sayısı 268'e çıktı. Bu soruşturmalar sonucunda ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin gönderildikleri İstanbul ağır ceza mahkemelerince kabul edilmesinin ardından davalar açılmış oldu.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 12 ayrı dava açıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne direnilmesi ve karşı konulması şeklinde yapılan çağrıya uymadığı gerekçesiyle 17'si tutuklu 29 polisin yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Yine 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalıştığı öne sürülen 4'ü tutuklu, 74 sanığın yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Yine 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valilik binasının işgaline ilişkin 12'si tutuklu 90 asker sanığın yargılanması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tu¨mamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subayın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gayrettepe'deki Türk Telekom binasının işgaliyle ilgili rütbeli 13 asker İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Darbe girişimine teşebbüs ettikleri iddiasıyla Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik, aralarında subayların da bulunduğu 72'si tutuklu 75 asker hakkında açılan dava İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker, yarın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanını ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal eden 18'i tutuklu 58 asker sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 4 Nisan'da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. Yine aynı mahkemede Ulus'taki TRT binası ile Beşiktaş'taki Digitürk binalarını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması da 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Bu¨yu¨kşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7'si tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, önümüzdeki aylarda duruşmaların başlaması bekleniyor.

Son olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilerek, ilk duruşmanın 29 Mayıs'ta Silivri'de yapılmasına karar verildi.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Açılan bu davalarının yanı sıra darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca il genelinde yaşanan olaylarla ilgili 20'yi aşkın soruşturma ise sürüyor. Söz konusu soruşturmalar arasında; Atatürk Havalimanı'ndaki işgal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki olaylar, İMKB binasının işgal edilmesi, Harp Akademileri Komutanlığında yaşananlar, Taksim, Seyrantepe ve Okmeydanı'ndaki olaylar, Acıbadem'deki Türk Telekom'un basılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi, CNN Türk binasının işgal edilmesi, Çengelköy Polis Karakolu'nun ele geçirilmeye çalışılması, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına tanklarla girilmeye ve helikopterle inilmeye çalışılması de yer alıyor.

Ayrıca, 15 Temmuz gecesi Baştabya Kışlası'na bağlı 66. Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında verdiği mücadeleyle İstanbul için kilit rol oynayarak tugayın darbe girişimine desteğini engelleyen Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin soruşturma da devam ediyor.

ÖRGÜTE YÖNELİK DAVALAR

Başsavcılıkça, darbe teşebbüsünün ardından örgüte yönelik elde edilen yeni deliller ve ifadeler ışığında yürütülen soruşturmalar da bir bir tamamlanıyor. Örgüte yönelik toplam 256 ayrı iddianame hazırlandı. İddianameler, gönderildikleri İstanbul ağır ceza mahkemeleri tarafından kabul edilerek, davaların görülmesine başlandı. Savcılıkça, açılan davaların haricinde örgüte ilişkin 200'ü aşkın soruşturma ise sürüyor.

Bu 256 dava içinde kamuoyunun da yakından takip ettiği davalar şunlar:

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına 8 Mayıs'ta İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin 22'si tutuklu, 3'ü yakalama kararıyla aranan 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan açılan dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Mayıs'ta görülecek.

İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmaya ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 45 kişinin yargılandığı dava da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Ayrıca örgütün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Örgütün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin tutuklu 15 sanığın yargılanmasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

SPK, futbol, medya, ByLock...

FETÖ'nün Sermaye Piyasası Kurulundaki (SPK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bilgisayarında firari Adil Öksüz'ün ismi ve e-posta adresi bulunan Mustafa Taşdemir'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına 2 Mayıs'ta başlanacak.

Örgütün telekom yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 62'si tutuklu, 23'ü yakalamalı 93 sanık da 17 Nisan'da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

FETÖ/PDY'nin futbol yapılanmasına yönelik, eski futbolcular tutuklu sanık İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam ediliyor.

FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık da 27 Mart'ta İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik 3'ü tutuklu 13 şüphelinin yargılanması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında 200'ü aşkın asker ve polise de ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılarak, farklı İstanbul ağır ceza mahkemelerinde yargılamaları yapılıyor.

KUMPAS...

FETÖ'nün CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek "kumpas" kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı olan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce'nin de bulunduğu 18 sanık hakkındaki dava da devam ediyor.

Yine örgütün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla örgütün elebaşısı Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı dava İstanbul 23. Ağı Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, firari sanık Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı dava, 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Söz konusu bu davaların haricinde, örgütle iltisakı bulunduğu veya yardım ettiği iddiasıyla 500'ü aşkın kişiye de ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ DAVALAR...

FETÖ'nün darbe girişiminden önceki diğer eylemlerine ilişkin açılan davalar ise sürüyor.

Takipsizlikle sonuçlanan Selam Tevhid soruşturmasında FETÖ/PDY'nin kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 81 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Bu dosya ile ilgili hakim-savcı ve askerlere yönelik dava ise Yargıtay'da görülüyor.

Örgütün takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında "usulsüzlükler yaparak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla aralarında eski emniyet müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu 69 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılıyor.

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla terör örgütü FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

FETÖ/PDY kapsamında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" davası ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında aralarında müşteki Engin Dinç'in de bulunduğu bazı istihbaratçı polisler ile bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki serverları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 44 polis hakkında "FETÖ/PDY yo¨netici ve u¨yesi olmak, casusluk ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından açılan dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ise ''devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Yargıtay'ın bozduğu ana davanın 8 sanığının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılanması da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.