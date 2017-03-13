Jandarma imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Anadolu yakasından sorumlu jandarma imamı Ahmet Sak yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün jandarmadaki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarılan Ahmet Sak gözaltına alındı.

Sak'ın örgütün jandarma yapılanmasının Anadolu yakasından sorumlu imamı olduğu ve bir süredir firari olduğu kaydedildi. Ahmet Sak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

İSTANBUL'DA AÇILAN FETÖ DAVALARI 268'E YÜKSELDİ