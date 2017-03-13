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Jandarma ı yakalandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 17:26 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 17:43
Jandarma imamı yakalandı
Jandarma imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Anadolu yakasından sorumlu jandarma ı Ahmet Sak yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün jandarmadaki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarılan Ahmet Sak gözaltına alındı.

Sak'ın örgütün jandarma yapılanmasının Anadolu yakasından sorumlu ı olduğu ve bir süredir firari olduğu kaydedildi. Ahmet Sak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

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