Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Hollanda’nın Türk bakanların toplantılarını engellemesini "silinemez leke" olarak nitelendirdi. Hollanda’nın Konya’dan küçük olduğunu belirten Kahraman, “Hollanda bizim kürdan cebimiz. Kim oluyorsunuz?” dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Hollanda'nın Türk bakanların toplantılarını engellemesinin silinemez bir leke olduğunu söyledi. Hollanda'nın Konya'dan küçük olduğunu belirten Kahraman, "Hollanda bizim kürdan cebimiz. Kim oluyorsunuz siz?" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hollanda'yla yaşanan kriz ile ilgili Meclis'te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Hollanda... Bir başbakanları var, Rutte mi yoksa Hitler mi? Yoksa Benito mu, Benito Mussolini... Yoksa Franco Rutte mi?" diye soran Kahraman, şunları kaydetti:

"Büyük ayıp. Silinemez bir lekedir. Çok yanlış bir harekettir. Çarşamba seçimi var diye kalkıp istifade edecek, yazık. Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 bin kilometrekare hatta biraz daha az, yani Konya'dan küçük. Kim oluyorsunuz siz? Gelişmemizi önleyemeyeceksiniz?

Şimdiye kadar niye engel koymuyordunuz, şimdi niye koyuyorsunuz? Zannediyorum, Avrupa'da yaşayan işçilerimiz milli şuur ve ruh içerisinde büyük bir iştirak ortaya koyacaklardır. Reyleri ister öyle ister böyle ama iştirakleri çok güçlü olmalı ve olacak. Ve biz milli ruhumuzu beraberliğimizi 15 Temmuz'daki, 7 Ağustos'taki gibi hep yaşayacağız."