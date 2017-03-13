Merkel'den Hollanda faşizmine destek!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan krize değindi. Merkel'in Türkiye'nin Nazi benzetmesine de çok bozulduğu ortaya çıkarken faşist uygulamalara destek vermeye devam ederek kendisiyle çelişti

AP'nin haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih'te yaptığı konuşma sırasında Türkiye-Hollanda krizine değindi.

Merkel, Türkiye'nin yaptığı Nazi açıklamalarının ardından Hollanda'ya destek mesajı verdi. Merkel benzer açıklamaların hiçbir ülke için yapılmaması gerektiğini savundu.

NAZİ GİBİ DAVRANALIM AMA NAZİ DEMESİNLER!!!

Nazi benzetmelerinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Merkel, "Hollanda'ya desteklerimizi iletiyoruz. İki ülke arasındaki dayanışma sürüyor" dedi.