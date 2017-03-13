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'den faşizmine destek!

  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 17:18
Merkel'den Hollanda faşizmine destek!
Merkel'den Hollanda faşizmine destek!

Almanya Başbakanı Angela , Türkiye ve arasında yaşanan krize değindi. Merkel'in Türkiye'nin benzetmesine de çok bozulduğu ortaya çıkarken faşist uygulamalara destek vermeye devam ederek kendisiyle çelişti

AP'nin haberine göre; Almanya Başbakanı Angela , Münih'te yaptığı konuşma sırasında Türkiye- krizine değindi.

Merkel, Türkiye'nin yaptığı açıklamalarının ardından Hollanda'ya destek mesajı verdi. Merkel benzer açıklamaların hiçbir ülke için yapılmaması gerektiğini savundu.

NAZİ GİBİ DAVRANALIM AMA NAZİ DEMESİNLER!!!

Nazi benzetmelerinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Merkel, "Hollanda'ya desteklerimizi iletiyoruz. İki ülke arasındaki dayanışma sürüyor" dedi.