PKK'ya ağır darbe! 70 terörist...

İçişleri Bakanlığı son bir haftada 37'si ölü, 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı son bir haftalık devam eden operasyonların bilançosunu açıkladı.

"Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 238 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 361 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 19 kişi tutuklanmıştır.

• YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 34 kişi gözaltına alınmıştır.

• FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA

1218 kişi gözaltına alınmış bunlardan 33'ü tutuklanmıştır.

• SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 22 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

- 30'u ölü

- 35'i sağ yakalanan,

- 5'i teslim olan olmak üzere toplam 70 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "