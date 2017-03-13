Son anketlerde referandum tahminleri

Türkiye nefesini tuttu 16 Haziran'daki referanduma kilitlendi. Anket şirketleri çalışmalarına hız katarak referanduma 1 ay kala sonuçları peş peşe açıklamaya başladı. İşte Başbakanın masasında olanlar dahil 10 farklı sonuç:

ORC: YÜZDE59 EVET

ORC Araştırma, 36 ilde 3140 kişiye "referandum'da evet mi hayır mı" diyeceklerini sordu. 1-7 Mart arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında 'evet' oyları yüzde 57,2 çıkarken, ankete katılanların yüzde 42.8'i ise 'Hayır' oyu kullanacağını söyledi. Anayasa değişikliğinin kabul edileceğine inananların oranı da yüzde 59,6 oldu.