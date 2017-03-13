Teröriste izin var Türk bakana yok

Başbakan Binali Yıldırım: Teröristler Avrupa’da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak gıkın çıkmayacak. Bakanlar, vekiller gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok öyle yağma!
Başbakan Binali Yıldırım, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Gemlik-Bursa kesimini hizmete açan Yıldırım, Bursa'da ise Gökdere Meydanı'nda coşkulu bir kalabalığa konuştu. Hollanda'nın bakanlara yönelik faşist tutumuna sert tepki gösteren Yıldırım, özetle şunları kaydetti:
Bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla buluşmamızdan rahatsız oluyor, buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyorum. Siz bunu yapmakla hayır kampanyasına destek oluyorsunuz. Onlarda "hayır" demek serbest "evet" demek yasak! Bu Avrupa'nın demokrasisine büyük zarar veriyor.
Teröristler Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak, gıkın çıkmayacak. Bakanlar vekiller gidince, onlara izin vermeyeceksin. Yok öyle yağma! ne yaparsanız yapın. Vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız.
Başbakan Binali Yıldırım Bursa'da konuştu
Şimdi bakıyoruz bu değişikliğe HDP, FETÖ, Almanya, Hollanda, PKK karşı. Bu işte bi yanlışlık var demek ki. Sandıkları tıka basa dolduracak, hakettikleri cevabı vereceğiz.
Hollanda'nın bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak, bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir: Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Gereken ne ise yapılacaktır.
Başbakan Yıldırım, dün Yalova ve Bursa'da konuştu.
Bu değişikliğe kim karşı çıkıyor. HDP karşı, Almanya karşı, FETÖ karşı... O halde "evet" diyeceğiz, sandıkları tıka basa dolduracağız, onların hak ettiği cevabı vereceğiz.
Karar da millette, mühür de sizin elinizdedir. Yeni anayasa, tek devlet rejimidir. Yeni anayasa, tek vatan rejimidir. Yeni anayasa, tek bayrak rejimidir. Şimd soruyorum; bunun neresinden rahatsızsınız? Tek adamlıktan rahatsızsınız, o zaman şu CHP'ye ikinci bir genel başkan daha bulalım. Tek olmuyor. Bir çok belediyeler var, belediyelere de birer başkan daha atayalım, olsun iki başkan. Hatta Kılıçdaroğlu'nun keyfi yerine gelsin diye, Bursa'nın Güneştepe, Ertuğrulgazi mahallelerine de üç muhtar daha seçelim. Yetmezse kaymakamlıkları da çift yapalım.
Belli ki, Kılıçdaroğlu HDP ile çok haşır neşir olunca, eşbaşkanlığı kafaya takmış. Kol kola girmişler. "Hayır" şarkısını birlikte söylüyorlar.
'MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK'
Başbakan Yıldırım, Hollanda'da yaşanan gelişmelere ilişkin dün yazılı bir açıklama da yaptı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Her fırsatta demokrasiden, insan haklarından bahseden sözde Avrupalı dostlarımız, bu olay karşısında bir kez daha sınıfta kalmıştır. Türkiye'ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir. Hollanda'da, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan, tahriklere itibar etmemelerini istiyorum. Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan'da sandıkta olmalıdır."