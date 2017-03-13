Teröriste izin var Türk bakana yok

Başbakan Binali Yıldırım: Teröristler Avrupa’da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak gıkın çıkmayacak. Bakanlar, vekiller gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok öyle yağma!

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Gemlik-Bursa kesimini hizmete açan Yıldırım, Bursa'da ise Gökdere Meydanı'nda coşkulu bir kalabalığa konuştu. Hollanda'nın bakanlara yönelik faşist tutumuna sert tepki gösteren Yıldırım, özetle şunları kaydetti:

Bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla buluşmamızdan rahatsız oluyor, buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyorum. Siz bunu yapmakla hayır kampanyasına destek oluyorsunuz. Onlarda "hayır" demek serbest "evet" demek yasak! Bu Avrupa'nın demokrasisine büyük zarar veriyor.

Teröristler Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak, gıkın çıkmayacak. Bakanlar vekiller gidince, onlara izin vermeyeceksin. Yok öyle yağma! ne yaparsanız yapın. Vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız.

Başbakan Binali Yıldırım Bursa'da konuştu