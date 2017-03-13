Tüm özgürlükleri askıya aldılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda’da yaşanan utanç gecesini anlattı: 15 Temmuz sonrası OHAL ilan ettik diye eleştirenler bir gecede OHAL ilan etti. Basın özgürlüğünden dem vuran Hollanda, gazetecilerin üstüne polis köpeklerini saldı

Hollanda'da yapacağı temaslar ve Türkiye konsolosluğuna girmesi engellenen ve ülke dışına çıkmaya zorlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özel uçakla Türkiye'ye döndü. Bakan Sayan, Atatürk Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.



'ETTEN DUVAR ÖRDÜLER'

Albayrak ve Temurci ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Bakan Kaya, önceki gece yaşananları anlattı. Diplomatik pasaporta sahip bir bakan olarak 16 Nisan referandumunun neler getireceğini anlatmak için Hollanda'ya seçmenlerle buluşmak için gittiğini belirten Kaya şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızla kendi topraklarımız sayılan konsolosluk binasına gitmek için özel bir izin almak gerekmiyor. Konsolosluk toprakları, ülkenin kendi toprakları sayılır. Bizim, Avrupa'nın, Hollanda'nın içişlerine karışmak gibi bir fikrimiz, niyetimiz elbette yok. Konsolosluk binasına 30 metre kala araçlarımızı durdurdular. Polis ekipleri konsolosluk binasına giriş yapmamıza izin vermedi. Konsolosumuzun da binadan çıkarak yanımıza gelmesine izin verilmedi. Saatlerce polisler önümüzde etten duvar ördü.

Gayriinsani bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da acı bir gece yaşadık. Maslahatgüzarımız gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışman arkadaşlarım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz de araçtan çıkarılarak Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük. 1.5 saat bekletildik. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık. Sınırda 1.5 saat bekletildikten sonra Almanya'ya geçtik.



NEREDE KADIN HAKLARI?

Her zaman kadın haklarından bahseden ve Türkiye'de kadınlara nasıl davranılması gerektiğini öğretmeye çalışan Avrupa'da, Hollanda'da bir kadın bakanın böyle bir olay yaşaması çok trajikomiktir. Bu anti demokratik bir uygulama. Oraya vatandaşlarımızla buluşmaya, yeni hükümet sistemi neler getirecek onu anlatmaya gidiyoruz. Hollanda'da tüm özgürlükler askıdaydı. Basın özgürlüğünden sürekli söz eden Hollanda, basın mensuplarını yerlerde sürükledi. Hem bizimle buluşmak için gelen vatandaşlarımıza, hem de basın mensuplarına atlarla, köpeklerle saldırıldı.



'BİR GECEDE OHAL İLAN ETTİLER'

15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden sonra OHAL ilan ettik. Kanunlara uygun bir şekilde ilan edilen OHAL'i, Batı sürekli sorguladı. Aynı Batı bir gecede, bir kadın bakan ile vatandaşlarının kendi toprakları sayılan konsolosluk binasında buluşması üzerine OHAL ilan etti. Yaşananları kınıyoruz. Batı'nın duyarlı, vicdanlı siyasetçilerinin bu yaşananları kınadıklarını sesli olarak da dile getirmeleri gerektiğini, hem diplomatik hem insanı hiçbir teamüle uymayan bu davranışın dünya genelinde de kınanması gerektiğini düşünüyoruz. Hollanda'yı kınıyorum."



BAKAN ALBAYRAK: UTANÇ GECESİ...

Fatma Betül Sayan Kaya'ya basın toplantısında eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, "Hollanda ve Avrupa demokrasisi açısından, insan hakları, özgürlükleri açısından bir utanç gecesi yaşandı. Demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka dair ne varsa ayaklar altına alarak, hepsini tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Tüm bu faşizan Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu kamuoyu takdirine bırakmak daha doğru olacaktır" dedi.



'GEREĞİ YAPILACAKTIR'

Bakan Berat Albayrak şöyle devam etti: "Avrupalı meslektaşlarımızın birçoğu kendi hükümetlerinin yanlış yaptığı görüşünde. Daha sıkıntı verici olansa birçoğunun bunu komuoyu önünde açıklamaktan endişe ve korku duymalarıdır. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Uluslararası hukuk ve demokratik hakları içinde gereği yapacaktır. Bundan hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki vatandaşlarımızın şüphesi olmasın."



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ÖZÜR YETMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Metz şehrinde Türklerle buluştu. Hollanda ile yaşanan krize değinen Çavuşoğlu, "Hollanda özür dilemediği sürece biz adım atmaya devam edeceğiz Ama özür de yetmez. Karşılığı olacak" dedi. Başka atacakları adımlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu işin savunulur yanı yok. Ben dışişleri bakanına, 'Eğer sizdeki seçim problemse seçimlerden sonra geleyim' dedim. 'Seçimlerden sonra da garanti veremem' dedi. Başbakan küstahça, 'Çavuşoğlu seçim öncesi de sonrası da gelemez. Gelirse sadece laleleri, müzeleri görür ama Türkleri göremez' dedi. Bundan daha faşizan bir anlayış olabilir mi? Bundan daha küstah bir cevap olabilir mi?" Çavuşoğlu Hollanda'dan yazılı özür beklediklerini de ifade ederek, "Hepsi seçimler var diye. Topunun oyu da yüzde 16, yüzde 17... Bize ders vermeye kalkan Avrupalılar, bu faşizan uygulamaya eleştiri getirecek mi merak ediyorum" dedi.