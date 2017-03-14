15 Temmuz’da Meclis’te yaşananlar kitaplaştı

15 Temmuz ihanet gecesinde Meclis’te yaşananlar kitaplaştı. Meclis Başkanı Kahraman’ın tanıttığı kitabın önsözünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı

Darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın "Gazi Meclis'te O Gece" kitabında toplandı. Kitabın tanıtım toplantısı yine TBMM'de gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili de katıldı. Kitapta, 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaşananları milletvekilleri anlattı. Vekillerin tweet mesajları ile o gece çektikleri fotoğraflara da yer verildi.

ÖNSÖZ ERDOĞAN'DAN

Kitabın önsözünü yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesajında "15 Temmuz'un, şiddet karşısında siyasetin ve milli iradenin kat'i zaferinin adı olduğunu" belirterek, "15 Temmuz'da milletimiz verdiği mücadele ile tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştır" ifadelerine yer verdi. Kitabın tanıtımına katılan Meclis Başkanı Kahraman ise 15 Temmuz akşamı Meclis'e geldiklerini ve siyasi parti temsilcileriyle Divan'ı oluşturduklarını anımsatarak, "Parti rozeti yoktu, Türkiye vardı. Bambaşka bir akşamdı" diye konuştu. Kahraman, O gece AK Parti Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun CHP Milletvekili Özgür Özel'e ceketini verdiğini ve Özel'in "Ya Rabbi, kaderde Milli Görüş gömleğini giymek de varmış" dediğini aktararak, bu ve benzeri detayların kitapta olduğunu ifade etti.