AB faşizme sessiz kaldı

Hollanda’nın skandal kararları sonrasında NATO’dan gerilimin azaltılması için sükunet çağrısı yapıldı. Avrupa Birliği’nin ise Hollanda’nın Türk bakanlara yaptığı saygısızlıklara sesini çıkarmaması dikkat çekti

Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Rotterdam'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik yapılan akıldışı uygulamasının yankıları sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Bütün NATO müttefiklerini, birbirlerine karşılıklı saygı göstermeye, sakin olmaya ve ölçülü yaklaşıma çağırıyorum. Gerilimin azaltılması ve ortamın sakinleştirilmesi adına artık bizi birleştiren şeylere yoğunlaşmamız önemli" dedi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın ortak açıklamasında ise, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir. AB, Türkiye'yi durumu daha da kötüleştirme riski taşıyabilecek aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırmaktadır. AB-Türkiye ilişkilerinin çıkarı için yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. Açıklama sonrası SABAH'ın sorularını yanıtlayan AB Komisyonu, üye ülkelerde toplantı yapılabilmesine ilişkin kararların, ilgili ülkenin inisiyatifinde olduğunu belirtti. Bakan Kaya'nın aracının 5 saat Hollanda tarafından rehin tutulması, gazeteciler ve göstericilere saldırıların AB tarafından kınanıp kınanmayacağı sorusu üzerine, AB Komisyonu sessiz kaldı. AB Komisyonu sözcüsü de, "Benzer durum Türkiye'de yaşansa tepkiniz nasıl olacaktır? Bir bakanın böyle müdahalelere maruz kalmasını normal mi karşılıyorsunuz? Kınamayacak mısınız?" sorusu üzerine, iki ülkenin diyalogla bu sıkıntıları çözebileceğini söyleyerek soruyu cevapsız bıraktı.



AB MOSKOVA İLE YAKINLAŞMAYI CEZALANDIRIYOR

Rusya'da, Türkiye ile Almanya ve Hollanda gibi bazı AB ülkeleri arasında yaşanan kriz, yakından izleniyor. Russia Today'nın krizi irdelediği programda "AB, Türkiye'yi, NATO'nun 1 numaralı düşmanı olan Rusya ile ilişkileri düzelttiği için cezalandırıyor" gibi yorumlara da yer verildi. Russia Today kanalına konuşan uzmanlar, "AB'nin Türkiye'ye yönelik diplomatik baskılarının, Ankara'nın Rusya ile daha iyi ilişkiler arayışına girdiği ve Batı'ya daha az bağlılığını gösterdiği için bir ceza olduğunu söylüyorlar" dedi.



HOLLANDALILAR DEVLETE ÖFKELİ: UTANIYORUZ

Hollanda hükümetinin Rotterdam'daki skandalından sonra Hollandalılar hükümet ve Başbakan Mark Rutte'yi ağır eleştiri yağmuruna tuttular. Aşırı sağ ve popülist söylemlerin yükselişinden rahatsız olan çoğunluk, sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye karşı takınılan tavrı ağır dille eleştirdi.

Anna Log: Hollanda hükümetinden utanıyorum. Kendimi politikalarından uzak tutuyorum. Şok içerisindeyim. Üzgünüm ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Hollanda asla dost ve müttefik bir ülkenin bakanını reddetmemeli. Utanç verici rezil bir durum.

Demy Steffens: PKK'lı teröristler burada iyi karşılanıyor ama sadece konuşma yapmak isteyen genç bir bayan aynı şekilde karşılanmıyor. Hollanda korkak köpekleri olan bir polis devletidir. Rutte Hitler ailesinden.

Hidde Bouwmeester: Gerçeklere dayanmak istiyorum. Türkiye'deki 'evet' kampanyası için toplantı ve gösteri yapması yasak. Bu Rutte'nin aptalca bir adımı. Bir Hollanda'lı olarak, Rutte ve Hollanda devleti tarafından çiğnenen uluslararası hukuktan kendimi uzak tutuyorum. Umuyorum, Wilders bunu lehine kullanmaz. Umarım ki Hollandalı Türkler bir çok Hollandalı'nın bu durumu desteklemediğini anlarlar.

Mariska Stout: Skandal. Hollanda bütün terör örgütlerine özgürlük ve alan açıp rahatça protesto yapma özgürlüğü veriyor. DEAŞ'a bile. Peki Türk bakanı neden engelliyorsunuz?

Peter R. de Vries: 3 Aralık 2013'te eski bakan Timmermans Kiev'de hükümet karşıtı gösterilere katılıyordu. Çifte standart? #TurkiyeKavgası İki yüzlülük.



AVRUPA'YI İSLAM KARŞITI WILDERS VİRÜSÜ SARDI

Hollanda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile Bakanı Kaya'ya yönelik yapılan akıldışı ve histerik uygulama ve etrafında gelişen olayların gölgesinde 15 Mart' parlamento seçimlerine gidiyor. Olayların seçimlere etkisini kestirmek güç olsa da, sözü edilen gelişmeler, birdenbire seçimlerin en önemli temalarından biri oluverdi. Anadolu Ajansı'ndaki habere göre kamuoyu yoklamalarına bakılırsa, seçimlerde ırkçı Geert Wilders'in PVV'i ile Başbakan Rutte'nin Liberal Partisi (VVD) baş başa gidiyor. Hatta son dönemde Müslümanlara yönelik keskin söylemler ortaya koyan ve bu açıdan "Wildersleşme" eğilimi öne çıkan Rutte'nin partisi bir adım daha önde gözüküyor. Dolayısıyla Rutte, kısa vadede "Wildersleşmesi"nin meyvesini toplamışa benziyor. Aslında bu anlamda bir "Wilders virüsü" bütün Avrupa'yı esir almış durumda.



'HOLLANDA DİPLOMASİ KURALLARINI İHLAL ETTİ'

BM'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Sergey Ordjonikidze, Hollanda'nın tavrına ilişkin, "Tüm diplomasi ve nezaket kurallarını ihlal ettiler" dedi. Anadolu Ajansı'na konuşan Ordjonikidze, "Bu tür anlaşmazlıklar kapalı yollarla çözülür. Hollanda, Türkiye'nin NATO müttefiki değil mi? Müttefike böyle bir muamele yapılabilir mi?" dedi.



ARAPLARDAN TÜRKİYE'YE DESTEK YAĞDI

Bir grup Arap aktivist, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik skandal tavrına karşı Türkiye'ye destek olmak amacıyla Twitter'da "#Türkiye ile dayanışan Arap" başlıklı bir hashtag açtı. Hashtag özellikle Körfez ülkeleri tarafından yoğun ilgi gördü. Katar'da iktidar ailesinin şeyhlerinden biri olan Faysal bin Casim Al Sani, "#Türkiye ile dayanışan Arap" hashtag'ı üzerinden Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ben Avrupa'nın barbarlığına karşı Türkiye ile dayanışma içinde olan bir Arap'ım. Türk halkı kendi rejimini seçme ve dünyadan da seçimlerine saygı duyulmasını bekleme hakkına sahiptir. Türkiye'nin geleceğinden çok umutluyum" ifadelerini kullandı. Eski Bahreynli milletvekili Halid Ebu Ammar ise "Türkiye'yi İslam düşmanı Avrupa'nın kucağına atmak amacıyla gerçekleştirilen ancak Allah'ın izniyle başarısız olacak bu saldırıya karşı Türkiye ile dayanışma içindeyim" dedim.



YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Yunanistan'ın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos, Türkiye'nin yanında yer alan açıklama yaptı. Yunan SKY TV Kanalı'na konuşan Katrougalos, "Avrupa normları, seçim toplantılarının serbestçe yapılmasını öngörmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine karışmak istemem ama bu böyledir" dedi



AVUSTURYALI BAKAN KURZ'UN ÇELİŞKİSİ

"Erdoğan referandum için Avusturya'ya gelmesin" diyen Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un çelişkisi dikkat çekiyor. Makedonya'da 11 Aralık'taki seçimden önce Kurz'ın Makedonya'nın milliyetçi partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Ulusal Birliği Demokratik Partisi mitingine katıldığı ortaya çıktı.



'BURADA PATRON BİZİZ'

Rotterdam Büyükelçiliği önündeki Türk göstericilere polisinin sert müdahalesi hakkında Hollanda basını çirkin üslubuna devam etti. Yüksek tirajlı gazetelerden De Telegraaf, polis köpeğinin ısırdığı Türk göstericinin fotoğrafı üzerine "Burada patron biziz" başlığını attı.