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AB saldırgan Hollanda'yı kınayamadı, sorular karşısında sustu

MEHMET SOLMAZ MEHMET SOLMAZ
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 19:48 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 01:57
AB saldırgan Hollanda'yı kınayamadı, sorular karşısında sustu
AB saldırgan Hollanda'yı kınayamadı, sorular karşısında sustu

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşanan diplomatik skandal sonrası Avrupa Birliği ve NATO'dan tansiyonun düşmesi yönünde açıklamalar yapıldı.

AB'nin basın açıklamasından sonra SABAH'ın sorularını yanıtlayan AB Komisyonu, üye ülkelerde toplantı yapılabilmesine ilişkin kararların, uluslararası hukukun uygulanabilir hükümleri ve ulusal hukuk çerçevesinde ilgili ülkenin inisiyatifinde olduğu belirtti.

AB KOMİSYONU İTİDAL ÇAĞRISI YAPMAKTAN ÖTEYE GİTMEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının 5 saate yakın Hollanda tarafından rehin tutulması, gazeteciler ve toplanan kalabalığa yapılan saldırıların AB tarafından kınanıp kınanmayacağı sorusu üzerine, AB Komisyonu itidal çağrısı yapmaktan öteye gitmedi.

İşte o anlar;

AB saldırgan Hollanda'yı kınayamadı, sorular karşısında sustu