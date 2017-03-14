Berat Albayrak: Mart sonu 2 gemi ile aramaya başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 8. Genel Kurulu’nda konuştu. 2016 yılının enerjide tarihi bir yıl olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, önümüzdeki yılın deniz aramacılığında Türkiye petrollerinin çok daha aktif olacağı bir yıl olacağını ifade etti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 8. Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Berat Albayrak, "Geçen yıla kıyasla koyulan hedefler açısından önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı ortaya koyulan kurumsallaşma hedeflerinin sonuçlarının alındığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Berat Albayrak konuşmasında şunları kaydetti:

"MART SONU İKİ GEMİ İLE ARAMAYA BAŞLIYORUZ"

* Bugün burada sözleşip referandumdan sonra daha detaylı konuşacağız. Bakanlık olarak 2016 yılında önemli mesafeler katettik. Yerli ve milli mottosuyla 2016 önemli bir yıl oldu. Ak Parti iktidarında yerli ve milli oranını en üst düzeye çıkardık. Yerli kömür, güneş ve rüzgar dedik. 2016 bu anlamda üretim artışının olduğu önemli bir yıl oldu.

* 2016 tarihi bir yıl oldu. İç piyasa değil bölgeyi de kuşatacak bir doğalgaz stratejimiz olmalı. Türk Akımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Hakikaten enerjinin birçok alanında önemli adımlar attık atmaya devam edeceğiz.

* Deniz aramacılığında Türkiye petrollerinin çok daha aktif olacağı bir yıl olacak. Bu sürecin artık daha aktif yürütüleceğinden bahisle Türkiye petrollerinin çok daha aktif olacağı bir yıl olacak. Bunu göreceğiz. Sadece 2 gemimizle değil. Biliyorsunuz Mart sonu 2. gemimizde devreye giriyor. İki tane önemli Türk denizcisinin çok daha aktif bir şekilde birinin Karadeniz'de birinin Akdeniz'de çok daha aktif bir şekilde çalışacağı, 3 boyutlu sismikle çok daha aktif ve nokta atışı çalışacağı bir dönem başlayacak. Artık çok daha farklı bir strateji gütmemiz lazım. Artık sadece Karadeniz'de değil önümüzdeki 5-10 yıl, stratejik olarak arama derin kuyu sondaj çalışmalarını başlatacağımız Karadeniz'in yanında Akdeniz'in de aktif bir şekilde dünya aramacılık vitrininde daha fazla yer alacağı bir dönem olacak. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Bir de bakmışız ki uzun yıllardır konuşulan bazı neticeleri sunmayı Cenab-ı Allah nasip eder. İnşallah Akdeniz'de çok aktif bir yıl olacak.

"BİRİLERİ İSTESEDE İSTEMESEDE TÜRKİYE YOLUNA DEVAM EDECEK"

*Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Gelişmeler 80 milyon vatandaşımızı, Avrupa ve dünyanın birçok yerindeki vatandaşımızı yaşananlar etkiliyor. ama artık şaşırmıyoruz. Son yaşadıklarımız Türkiye'nn üzerinde ne kadar farklı oyunlar oynandığını bize gösterdi. Türkiye bu kadar badirelerle karşı karşıya kaldığı bir durumda hala göremeyenler varsa onlarla çok fazla mesai harcamamalıyız. Bugünkü manzara Türkiye'nin hedeflerine ne kadar güçlü bir şekilde yürüdüğünü gösteriyor.

* Dost bilidiğimiz, uzun yıllardır ilişkimizin olduğu üğlkelerle bile bu yaşananlar önemli bir resmi ortaya koyuyor. Bugün Avrupa'da yaşananlar kabul edilebilir bir şey değil. Bütün dünyanın gözü önünde bir utanç tablosu ortaya koyacaksınız. Bunun çok net bir açıkllaması var: İslamofobi bu seçimlerden sonra iktidara geliyor diyemez. İslamofobi bugün iktidardadır. Kimse ksuura bakmasın Türkiye'nin üst düzey bir bakanı o ülkedeki kendi toprağına girmek isteyecek ama siz her türlü demokrasiyi ayaklar altına alacaksınız bunu kendinize göre deli saçması şeylerle açıklamaya çalışacaksınız. Bu durumu aklı selim siyasetçileri varsa onları aklı selim açıklamalara davet ediyoruz. Bu şekilde yol almamız mümkün değil. Hala sadece kendilerine yonttukları sürece demokrasiyi yol almamız mümkün değil. Siyasi olarakta AB'den bahsetmek soru işaretiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Birileri istesede istemesede Türkiye yoluna devam ediyor.